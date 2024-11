GF, Lorenzo teme per il suo segreto e chiede a Yulia una tregua

Sono ormai settimane che al Grande Fratello non si parla quasi di altro: tra Lorenzo Spolverato e Helena Prestes pare infatti esserci un segreto inconfessabile. Insomma, sembra che tra i due ci sia stato qualcosa in passato, ma che si tratti di una semplice relazione o di qualcos’altro al momento non è dato sapersi. In ogni caso il gieffino sembra essere letteralmente terrorizzato dalla possibilità che questo mistero venga svelato, tanto da chiedere a Yulia, la coinquilina con la quale solo poche ore fa ha avuto un’accesa lite, di fare una tregua e di non dire in giro ciò che lei stessa ha ammesso di sapere sul suo passato. Insomma, il mistero si infittisce e i telespettatori vogliono sapere: cosa sarà mai di così tanto grave da non poter essere rivelato?

Lorenzo chiede a Yulia di deporre le armi

Ebbene si, dopo l’acceso scontro di questa notte che ha fatto letteralmente tremare il tugurio, il gieffino è tornato dalla coinquilina con la coda tra le gambe e le ha chiesto di deporre le armi almeno per un po’. La sua paura è che, dal momento che la Bruschi ha affermato di sapere certe cose su di lui e di essere pronta a dirle se fosse necessario, questo segreto inconfessabile tra lui e Helena salti fuori.

In particolare, nelle ore successive alla discussone, Lorenzo ha cercato di mettere a posto le cose e riguadagnarsi il silenzio di Yulia affermando: “Sono qui per dirti una cosa importante. Ti sto proponendo una cosa. Ognuno per la propria strada fino a nuovo ordine, quando ci accorgeremo dei nostri sbagli lo faremo e lo diremo, però sono qui in pace perché voglio proporti una cosa. […] Quindi ti prego di non tirare fuori cose... Ti sto chiedendo un grande favore, è su di me”.

Cosa ne pensa il pubblico

La richiesta a cuore aperto di Lorenzo ha stupito (e non poco) i telespettatori che sono tornati a chiedersi cosa ci possa mai essere di così grave nel passato comune di Lorenzo e della Prestes per comportarsi in quel modo. In effetti, conoscendo la personalità di Lorenzo, il passo fatto verso la Bruschi deve essergli costato molto. Motivo per il quale il pubblico di Canale 5 sta iniziando a insospettirsi e a pensare che si tratti di qualcosa di serio o grave.

In effetti, se si fosse trattato solamente di una liaison tra lui e la Prestes, avvenuta prima di entrare al GF, sarebbe già saltata fuori e non avrebbe costituito poi un così grande scandalo. Ecco quindi che i telespettatori stanno ipotizzando che ci possa essere dell’altro e che magari questo “segreto” potrebbe essere qualcosa di molto personale per Lorenzo. Il gieffino quindi potrebbe temere per la sua immagine, oltre che per la sua permanenza nella Casa che, questa volta, potrebbe essere messa seriamente in dubbio.

Insomma, il mistero rimane e in molti sperano che prima o poi qualcuno decida di parlarne. Sempre che non si tratti dell’ennesima strategia messa in piedi per incrementare nuovamente l’interesse del pubblico verso il reality show: in effetti, se di questo si tratta, potrebbe funzionare dal momento che sui social non si parla di altro, e in molti non vedono l’ora di assistere alla prossima puntata della trasmissione per vedere se il conduttore, o chi per esso, porterà a galla la spinosa questione.