GF, Lorenzo sul piede di guerra: strategie per mandare via Helena

Una cosa è certa: il ritorno di Helena Prestes nella Casa più spiata d’Italia non è proprio andato giù a Lorenzo Spolverato, che non ha mai fatto mistero di essere del tutto contrario alla politica del ripescaggio messa in piedi dal Grande Fratello. Il gieffino infatti ha sempre ammesso di puntare alla vittoria, com’è normale che sia, ed è proprio per questo che secondo alcuni telespettatori, la sua avversione al ripescaggio, e quindi al ritorno della modella brasiliana nel reality show, potrebbe essere imputata proprio alla paura di perdere. D’altronde si sa, Helena è da sempre considerata una delle concorrenti più forti del reality e quindi una seria minaccia per chi sogna di portarsi a casa la vittoria, come Lorenzo.

Il rapporto tra i due poi, da quando la modella è tornata nella Casa, sembra essere ulteriormente peggiorato, con Spolverato che non vede l’ora di vedere la Prestes definitivamente fuori dal gioco. In effetti, la possibilità che la modella sia costretta a fare le valigie molto presto è concreta, dal momento che si trova nuovamente a rischio eliminazione. Spolverato però non è convinto che il pubblico la espellerà davvero dal gioco ed ecco perché, negli ultimi giorni, ha escogitato un piano ad hoc.

Lorenzo vs Helena

Dopo essere stata nuovamente nominata da Lorenzo, la modella brasiliana ha deciso di tirare fuori le unghie. Nelle ultime ore infatti, la Prestes è tornata ad attaccare Spolverato, affermando: “Lui è una persona cattiva, oggi mi ha fatto paura”. Parole che hanno nuovamente acceso di rabbia Spolverato, che invece sulle prime, si è limitato a ribadire: “Non la sopporto più“. In seguito, Lorenzo, parlando con la compagna Shaila Gatta, ha affermato di essere intenzionato a fare di tutto pur di assicurare l’eliminazione alla modella brasiliana il prima possibile.

Il gieffino ha però anche aggiunto che inizierà a mettere in atto il suo piano solamente se anche nel corso della prossima puntata del reality show, in programma per giovedì 30 gennaio, la modella non verrà eliminata: “Adesso sono in pausa su certe cose, aspetto e osservo e poi vedrò cosa fare. Io aspetto giovedì, ma se giovedì non esce io cambio gioco con lei per buttarla fuori. Perché lei non si deve mettere mai contro di me, mai! E poi se resta mi escono fuori persone con cui mi fa piacere passare il tempo. Quindi adesso aspetto di vedere cosa accade giovedì“.

Questa volta Lorenzo sembra essere davvero convinto e, a quanto pare, ha anche l’appoggio della compagna che, dopo aver ascoltato le parole del gieffino, non ha detto nulla, ma come dice il detto “chi tace acconsente”. Sembra poi che Spolverato dovrà davvero mettere in atto il suo piano, dal momento che, almeno per ora, la Prestes risulta essere la più votata per rimanere all’interno della Casa. Giovedì sera infatti potrebbero uscire Bernardo Cherubini o Eva Grimaldi.

