GF, Lorenzo fiume su Helena: “Favelas? Non m’interessa niente”

La puntata di ieri sera del Grande Fratello è stata davvero pesante. La questione del provvedimento per Helena, Jessica e Ilaria ha intrattenuto milioni di telespettatori e telespettatrici, ma soprattutto ha smosso gli animi degli inquilini della Casa, che anche oggi, evidentemente, stanno riflettendo su quanto accaduto. L’abbandono di Morlacchi ha destabilizzato gli equilibri dentro e fuori il reality, ma alcuni concorrenti continuano a non trovare giusta la scelta del GF di mandare in nomination tutte e tre le dirette interessate insieme agli altri nominati. In particolare, Lorenzo Spolverato , ormai acerrimo “nemico” di Helena Prestes, proprio non riesce a sopportare l’idea che la modella brasiliana sia stata in qualche modo tutelata dal programma. Una sopportazione talmente inesistente da avere anche dichiarato che a lui “se lei viene dalle Favelas non m’importa niente“.

Lorenzo contro Helena…di nuovo: le dure parole nei suoi confronti diventano virali

Qualcuno dentro la Casa dice che Lorenzo, in fondo, a Helena vuole bene. Tuttavia, a giudicare dalle parole che ha speso poco dopo pranzo nei suoi confronti, così non sembrerebbe. Tutti seduti attorno al tavolo, gli inquilini hanno riaperto il vaso di Pandora delle discussioni e dei gesti osceni capitati nei giorni scorsi. Si è discusso delle modalità, si sono fatti confronti tra le “tre coinvolte”, ma si sono dette anche parole pesanti nei confronti di Helena. A pronunciarle Lorenzo, che evidentemente non ha mandato giù la decisione del Grande Fratello e ha trovato nel trattamento riservato alla modella una specie di “corsia preferenziale“, o semplicemente una tutela. Pensiero condiviso per altro da molti utenti su X, che da ieri sera continuano a criticare fermamente Prestes per quanto fatto e giudicando tutta la macchina del reality di Canale 5 “un circo”.

Ma cosa ha detto Lorenzo di Helena? Come al solito e come è già capitato in precedenza, il concorrente ha espresso un suo giudizio in modo abbastanza palese:

[…] per quello che ti dico che se c’è scritto in un comunicato ‘ha reagito alle tante provocazioni’, parlando di lei, non è così, perché è la prima a farle (Helena). Quindi le ha fatte, e reagisce, come tutti. Jessica è stata accusata di questo, Ilaria di questo, perché a Helena manca un pezzo? Perché questa tutela? Da dove arriva? E non mi va che arrivi dal fatto che sia nata nelle Favelas, perché non mi interessa, perché ognuno di noi ha delle difficoltà. Uno può avere il suo passato, deve mettersi in discussione […]

Il punto di Spolverato è molto chiaro: Helena non è stata trattata allo stesso modo di Ilaria e Jessica perché ha alle spalle un passato difficile? Questo è il fulcro della sua opinione, diventata virale su X e ardentemente contestata.

L’ipocrisia di Lorenzo non piace al web: “La tua violenza è stata giustificata, dovresti tacere”

Il pubblico da casa non ha preso molto bene queste dichiarazioni di Lorenzo, giudicato tra le altre cose anche “ipocrita”. Non era lui ad avere avuto per primo atteggiamenti violenti o esagerati nei confronti di Shaila, Helena e altre situazioni (la sedia lanciata in tugurio, ad esempio) e giustamente redarguito da Alfonso in diretta? Per non parlare dei vari sfondoni sulle donne e altre parole pesanti. Gli utenti non accettano questa ipocrisia, che per altro va avanti da tempo:

Noi dobbiamo giustificare la sua aggressività per colpa del suo passato da bad boy lui però non gliene frega un cazzo che Helena arriva dalle favelas…PROPRIO UNA BELLA PERSONA!!!brava signora Luisa ha proprio ragione ad incazzarsi con sua figlia!lo farei anche io!! — Marta Torti (@TortiMarta89289) January 9, 2025

Sempre lui che è stato giustificato nei suoi atteggiamenti da uomo violento perché “ha avuto un passato difficile all’interno di alcune bande” 💀💀💀💀💀💀💀 — Sabrina (@Sabrina60723413) January 9, 2025

Favelas e Rozzano a confronto, ma non sarebbe il caso di farsi solo un piccolo esame di coscienza? O forse basterebbe il silenzio, giusto ogni tanto.