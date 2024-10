GF Lorenzo, ennesimo sfondone sulle donne: web in rivolta

Lorenzo Spolverato al centro dell’ennesima polemica. Sebbene sia passato meno di un mese dall’inizio del Grande Fratello, il concorrente milanese è già stato protagonista di diverse gaffe e controversie. In particolare, il modello è stato spesso criticato per i suoi atteggiamenti con le donne della Casa. Inizialmente, si era avvicinato in maniera particolare a Shaila, con la quale è subito nata una grande complicità. Tuttavia, dopo pochi giorni di conoscenza, una scenata di gelosia da parte sua ha spinto l’ex velina ad allontanarsi, trovando invece sintonia con Javier. Un atteggiamento considerato da molti possessivo e che aveva già scatenato le prime critiche. Ma, a far infuriare realmente gli spettatori è stato il suo comportamento nei confronti Helena Prestes.

A seguito dell’allontanamento di Shaila, Lorenzo aveva stretto un forte legame con Helena, che si è rapidamente invaghita di lui. Tuttavia, a detta di diversi utenti, Spolverato avrebbe sfruttato questa situazione, trattando spesso la brasiliana in modo discutibile. Tra gesti inappropriati per zittirla, prese in giro al suo accento ed urla, il modello è stato bersagliato dal mondo del web. Gli utenti social lo hanno accusato di avere atteggiamenti aggressivi con le donne, chiedendo anche che venissero presi seri provvedimenti contro di lui.

Tuttavia, nella puntata del GF di lunedì, 7 ottobre, Alfonso Signorini non ha detto nulla a Lorenzo, bensì si è concentrato sul quadrilatero con Shaila, Helena e Javier. Alla fine, la ballerina ha chiuso anche con Javier, confessando di essere ancora attratta dal milanese. D’altro canto, Spolverato ha avuto una forte discussione con Helena, arrivando persino a nominarla. L’influencer brasiliana si è scagliata contro di lui, accusandolo di aver giocato sporco e di averla usata.

Oggi, mercoledì 8 ottobre, Shaila e Lorenzo hanno avuto un nuovo confronto, dove non sono ancora riusciti a trovare un punto d’incontro. Da un lato, l’ex allieva di Amici sembra cercare in tutti i modi una dichiarazione da parte del ragazzo, pur continuando a sottolineare che molti lati del suo carattere non le piacciano. Lorenzo, stufo di questa situazione, ha ribadito che da ora in poi il loro rapporto si baserà solamente sul quieto vivere e non farà più passi verso di lei.

Ad un certo punto, i due hanno parlato anche della lite con Helena. “Io capisco che tu ti sia sentito spalle al muro”, ha detto Shaila. Al che, Lorenzo si è lasciata andare ad una frase che ha generato molta indignazione sui social: “Comunque mi sono difeso, perché ho le spalle larghe fortunatamente. E non mi p*scia in testa nessuno, tantomeno una donna”. Insomma, un’altra caduta di stile, con uno sfondone sulle donne che non è affatto piaciuto agli spettatori. Anche questa volta, il mondo del web si è mobilitato, chiedendo l’intervento di Alfonso Signorini affinché rimproveri seriamente Lorenzo.