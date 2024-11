GF, Lorenzo e Shaila di nuovo ai ferri corti: “Non ti voglio vedere”

Dopo nemmeno 24 ore dalla diretta del Grande Fratello, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono di nuovo in rotta. Nella Casa più spiata d’Italia la tensione si taglia con il coltello e questa volta a volere la “separazione” è stato proprio il modello milanese. Poche ore fa infatti, l’ex velina di Striscia la notizia, sentendo la mancanza del compagno, che si trova ancora confinato nel Tugurio, ha cercato di avvicinarsi all’oblò che divide le due aree della casa ma anziché trovare parole amorevoli da parte di Spolverato, si è scontrata con un vero e proprio muro di ghiaccio.

Spolverato freddo con Shaila

“Non voglio vederti”, sono state le prime parole pronunciate da Lorenzo quando Shaila, per poter parlare un po’ con lui, si è avvicinata all’oblò che divide la Casa dal Tugurio.

Insomma, un atteggiamento molto freddo e che cozza da un certo punto di vista con l’estrema dimostrazione di amore che i telespettatori hanno avuto modo di vedere nella puntata di ieri, quando Alfonso Signorini ha permesso loro di ricongiungersi per qualche minuto dopo una settimana da separati.

“Mi manchi, guardami”, continuava a ripetere la Gatta. Nulla da fare però, Lorenzo è stato irremovibile: “Ci sono troppe cose che non mi vanno giù. Non ho la lucidità giusta per parlarti. Non ti sento e non ti vedo, non ha senso stare qua”, ha ripetuto più volte il gieffino, sottolineando di essersela presa in quanto la Gatta, nella settimana di separazione se l’è cavata alla grande senza di lui e non ne ha sentito troppo la mancanza.

Dopo che la ballerina ha cercato di insistere per fare in modo che si convincesse a parlarle e guardarla anche solo per un minuto, Spolverato ha tagliato corto e ha deciso di andarsene lasciando Shaila in presa a mille dubbi.

Il confronto con i coinquilini

A quel punto, l’ex velina ha abbandonato a sua volta l’oblò e ha raggiunto gli altri coinquilini in piscina per confrontarsi con loro e capire perché Lorenzo si fosse comportato in quel modo.

“Ha detto che ce l’ha con me“, ha riferito la Gatta agli altri gieffini, provando poi a elencare loro alcune motivazioni che si potrebbero celare dietro al comportamento alquanto infantile del fidanzato. Secondo quando detto da Shaila, oltre alla distanza, Lorenzo potrebbe essersela presa anche per la questione di Stefano Tediosi, oppure perché ha notato una certa confidenza tra lei e Luca.

“Non devo parlare più con Luca? Lo vedi, è proprio stupido. Ma che devo fare? Io ho un carattere diverso dal suo. Non è che io ho delle diffidenze con una persona e non ci parlo più”, ha quindi affermato la Shaila, convinta (giustamente) di potersi comportare come meglio crede con gli altri e di non avere certo bisogno del permesso di Lorenzo per parlare o meno con un altro uomo.

Insomma, Shaila Gatta sembra essere arrivata al capolinea e ha finalmente ammesso di essere stanca dell’atteggiamento del compagno, ma soprattutto di non volerlo più giustificare.

La spiegazione di Lorenzo

Nel frattempo in Tugurio, Lorenzo ha avuto un confronto con Stefano Tediosi, nel quale ha spiegato il motivo del suo atteggiamento verso Shaila.

“Che devo mettermi all’oblò infrangendo le regole che io devo essere il primo a rispettare per dare il buon esempio, sapere che le devo parlare dalla porta e sapere anche che lei comunque era più felice, che non le pesava questa cosa…E un insieme di cose che mi fa dire “perché dovrei fare una cosa del genere?”. In generale credo che le pesava meno di quanto pesava a me. Di là ci sono delle distrazioni maggiori, qui per me è molto più difficile”, ha affermato il gieffino.