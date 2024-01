GF: l’ex di Letizia batte un colpo. Il commento contro Paolo

Durante la puntata del Grande Fratello del 15 gennaio c’è stato uno scontro tra Letizia Petris, Paolo Masella e Beatrice Luzzi. Durante la discussione, il ragazzo ha detto una frase che non è piaciuta ad Andrea Contadini, l’ex della ragazza.

Beatrice ha definito Paolo “il cavalier servente” di Letizia, sostenendo che sia troppo possessivo e protettivo nei suoi confronti, ma non ne avrebbe bisogno, dato che ha la capacità di difendersi da sola. Paolo è intervenuto rivolgendosi contro l’attrice e facendo un’affermazione non veritiera sulla Petris: “Tu non hai avuto mai un uomo che ti proteggeva, lei ora ce l’ha e non l’ha mai avuto“. Questa frase ha infastidito molto Andrea che finora era rimasto in silenzio.

“Mancanza di protezione da parte di uomo. Dopo settimane e settimane ancora ci diamo. Non mi hai mai visto, non mi hai mai parlato, non sai nulla, non parlare di me e di cosa mi è mancato“

Contadini si è indignato molto per ciò che ha detto Masella. È sempre stato zitto, nonostante i torti subiti dall’ex che, da un giorno all’altro, ha deciso di chiudere la storia con lui per approfondire la conoscenza con Paolo, seppur da molti ancora non vengono definiti una coppia. Sono state tante le frasi non belle che Letizia ha riservato all’ex, nonostante ciò lui ha preferito non andare in trasmissione e optare per il silenzio social. Ha però rilasciato un’intervista in cui ha detto di non volerla più né sentire né rivedere. Ora il suo primo commento per rispondere alle insinuazioni fatte sul suo conto.

L’idea di Beatrice

Secondo l’attrice, la coppia non si è formata perché legata da un sentimento, bensì per “creare una dinamica“, per Beatrice si tratta di un’alleanza che fortifica entrambi.

Sin dagli inizi, la Luzzi, come anche Fiordaliso, hanno espresso perplessità su questa coppia che non ha mai parlato di sentimenti e che non si lascia andare mai ad alcune effusioni. Seppur dicono di farlo privatamente. Ma la coppia non viene nemmeno molto apprezzata dagli autori, anche perché in puntata non se ne parla quasi mai. Quindi, secondo Beatrice, ad unirli è più la volontà di voler creare una dinamica e fare in modo che una parte di pubblico si possa affezionare a loro e non farli uscire.

L’attrice sostiene anche che Paolo non è fatto per stare con Letizia poiché “ha delle idee medievali“, mentre lei “è una ragazza libera e disinibita“, proprio per questo le scenate di gelosia nei confronti di Vittorio sono state fortemente contestate.