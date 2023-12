GF, Letizia su Garibaldi: “Normale tirare pugni dal nervoso”. Bufera

Letizia Petris ancora nel mirino. Nelle ultime ore, la gieffina si è resa protagonista di una forte polemica a causa di alcune parole utilizzare per difendere Giuseppe Garibaldi da Beatrice Luzzi. Ma, procediamo con ordine. Durante la vigilia di Natale, Marco Maddaloni si è sfogato con la Luzzi, confessandole di trovare Garibaldi un burattinaio e un abile giocatore capace di manovrare le dinamiche del reality. L’attrice ha concordato con l’analisi del judoka e, la mattina dopo, ha voluto farlo sapere allo stesso Giuseppe. Proprio durante il giorno di Natale, infatti, l’ex protagonista di Vivere è andata a confrontarsi con il diretto interessato, riferendogli ciò che aveva detto Maddaloni.

Garibaldi non ha preso affatto bene le parole del judoka: il bidello è andato letteralmente in escandescenza, finendo per colpire il muro con un pugno. Beatrice è rimasta senza parole di fronte alla reazione del coinquilino, così come il resto dei telespettatori. Diversi seguaci del programma, infatti, si sono fortemente indignati per il gesto di Giuseppe, condannandone subito la violenza. Gli inquilini della Casa, però, sembrerebbero pensarla diversamente.

Giuseppe Garibaldi, Perla Vatiero e Letizia Petris si sono ritrovati insieme in camera da letto per parlare della discussione con Beatrice e del famigerato pugno. Durante il discorso, i concorrenti non hanno condannato il bidello, anzi. Letizia Petris ha preso le sue difese, minimizzando completamente il suo gesto. “Vabbè ma è normale. Qualsiasi ragazzo reagisce così quando una cosa lo fa andare fuori di cervello. Accumuli, accumuli, accumuli e dopo un po’… I pugni dal nervoso li tirano tutti e lo faranno anche i suoi figli, prima o poi”, ha detto, riferendosi ai due figli della Luzzi, Valentino ed Elia.

Delle parole forti, che hanno generato un forte riscontro sui social. Moltissimi utenti si sono scagliati contro Letizia, considerando il suo pensiero totalmente sbagliato e maschilista, giustificando in questo modo gesti violenti con la scusa di un possibile nervosismo. Si tratta di un concetto che non andrebbe normalizzato come ha fatto Letizia, ma che, al contrario, è necessario venga assolutamente condannato. Inoltre, il fatto che abbia messo in mezzo i figli dell’attrice ha reso il tutto ancora più fuori luogo. A questo punto, bisognerà vedere se Alfonso Signorini deciderà di riprendere la fotografa per le sue dichiarazioni, proprio come richiesto dal popolo del web.