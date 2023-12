GF 8, putiferio nella notte di Natale: vola un pugno, mano rotta

Altro che atmosfera Natalizia, nella casa del Grande Fratello sono scoppiate tensioni anche nella notte di Natale. Tutto è iniziato con alcune dichiarazioni di Marco Maddaloni sul conto di Giuseppe Garibaldi ed è finito con quest’ultimo che ha sferrato un violento pugno contro il muro finendo per ferirsi. Ecco che cosa è successo nel dettaglio.

La pesante accusa verso Giuseppe Garibaldi

Come anticipato, l’origine della tensione sono state alcune frasi pronunciate da Marco Maddaloni circa la vera identità di Giuseppe Garibaldi all’interno del reality show. A quanto pare infatti già la scorsa settimana, il judoka aveva rivelato che nella Casa del Grande Fratello ci fosse un abile burattinaio, in grado di governare il gioco e le dinamiche del reality tramando nell’ombra.

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, era stato lo stesso Alfonso Signorini a provare a fargli svelare l’identità del misterioso burattinaio della Casa, ma Maddaloni aveva preferito non parlarne: “E lo vengo a dire a te? Non adesso, continuerò a scrutare e capire e poi magari lo dirò a tutti“.

Il discorso pareva essere chiuso, almeno per il momento ma, nel corso della cena organizzata dai gieffini in occasione della vigilia di Natale, il judoka ha voluto finalmente rivelare l’identità del furbetto a Beatrice Luzzi. In molti a questo punto si staranno chiedendo perché proprio a lei e la risposta è molto semplice: secondo lo sportivo chi sta manovrando le dinamiche del reality è Giuseppe Garibaldi.

“Io non sbaglio mai. Ho troppo intuito. Lui è troppo giocatore. […] Muove i fili anche di Letizia e Paolo, di Fiorda e Rosy. Non i nostri, io e te siamo esterni a questo. A me e te ci vogliono bene da fuori“, ha dichiarato Maddaloni. A quel punto Beatrice ha risposto, concordando con il coinquilino circa la sue intuizioni: “Arriverà in finale vedrai. Non solo lui, anche Anita. Sì muove i fili anche di Fiordaliso e Rosy. Concordo, non muove i nostri fili. Ci vogliono bene solo fuori? Vabbè meglio così è più importante“.

La reazione di Giuseppe Garibaldi

Dopo aver chiacchierato con Maddaloni, la Luzzi non è riuscita a tacere e, la mattina del 25 dicembre, è andata a confrontarsi con il diretto interessato.

A qual punto, il bidello calabrese sentendosi attaccato e additato di un “crimine” non commesso, ha reagito rispondendo con fare spocchioso alla coinquilina: “Che vuol dire questa parola? Ah, ma forse lo sei tu!”. Per concludere Garibaldi ha letteralmente dato in escandescenza e ha colpito il muro con un pugno. Naturalmente, così facendo si è ferito e la stessa Beatrice, stupita dal gesto del coinquilino, è andata a parlare con Fiordaliso esprimendo tutte le sue perplessità sulla vicenda.

“Ma ha fatto tutto quel putiferio per quello che è stato detto? Io ho detto solo che mi è stato riferito. Non è una cosa che gli ho detto io, non l’ho pensata, mi è stata riportata. […] Mica è colpa mia se si è fatto male. Se uno dà un pugno e si spacca una mano è colpa mia? Il caos l’ha fatto lui e non io”. A quelle parole, Fiordaliso ha ribattuto: “Sì del pugno è vero. Però guarda Bea, io non l’ho mai detto e non lo penso nemmeno che ci sia un burattinaio qui dentro. […] Che ragionamenti fa a dire che è colpa tua?!”.