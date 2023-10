GF, Letizia Petris e la storia con una donna: la regia turba il web

Nella Casa del Grande Fratello 2023 Letizia Petris ha parlato con le sue coinquiline della relazione avuta in passato con una donna. La regia, però, ha deciso di censurare la conversazione. I telespettatori erano già a conoscenza di questa sua love story, in quanto prima ancora di entrare nella Casa di Cinecittà, la gieffina ne aveva parlato in una diretta su Twitch. Qui aveva rivelato di aver avuto delle esperienze con altre donne, ma alla fine è sempre tornata dagli uomini.

Nella giornata di ieri, Samira Lui si è mostrata molto interessata a questo dettaglio della vita privata di Letizia. Le altre coinquiline presenti in giardino hanno subito dopo dimostrato lo stesso interesse, compresa Beatrice Luzzi. Infatti, tutte loro hanno chiesto alla Petris di parlare di questa relazione avuta con una donna anni fa. Ma ecco che la regia ha preso la decisione di censurare, mandando in tilt i telespettatori. Il video che sta circolando sul web, dove è possibile assistere alla censura, sta facendo davvero discutere.

Perché la regia del GF ha censurato il racconto di Letizia Petris? Non appena la gieffina ha iniziato il suo discorso, ecco che le inquadrature di entrambe le regie sono rimaste fisse sui gieffini, anche loro presenti in giardino, ma in un’altra zona. Per tale motivo, non è stato possibile per i telespettatori ascoltare l’intero racconto di Letizia.

Ci sono stati comunque dei momenti in cui la regia ha deciso di far ascoltare al pubblico alcune parti di questo discorso. Per quello che si è potuto ascoltare, Letizia ha raccontato che in quel periodo della sua vita, precisamente quando aveva 18 anni, era appena uscita da una “relazione stra tossica, orripilante, orribile”. Una storia, insomma, che l’ha particolarmente destabilizzata.

Ed è stato in questo momento che ha conosciuto una ragazza in un bar che ha iniziato a farle delle avance. Inizialmente non aveva capito le intenzioni di questa persona, anche perché non aveva mai provato interesse verso un’altra donna. Ma queste sono le uniche affermazioni fatte dalla Petris sull’argomento che sono uscite fuori nella Casa di Cinecittà per i telespettatori.

Spesso la regia del reality show condotto da Alfonso Signorini ha pensato di interrompere l’inquadratura su Letizia e le altre gieffine in giardino. Tenendo conto delle nuove linee anti-trash imposte da Pier Silvio Berlusconi sulle reti Mediaset, qualche telespettatore si è detto sconvolto da questa censura.

Ma è probabile che la decisione di censurare il discorso della gieffina sia collegato al fatto che c’è l’intenzione di trattare l’intero argomento durante una delle prossime puntate in diretta, così da lasciare fino a quel momento il pubblico col fiato sospeso.

Bisognerà dunque scoprire se effettivamente Signorini sia intenzionato a fare questo per cercare di rendere più invitanti le puntate in prima serata. Infatti, la situazione per questa edizione del GF è abbastanza complicata se si guardano i dati degli ascolti televisivi. Le ultime mosse di autori e conduttori non sono servite a molto e i risultati sono sempre più critici per Canale 5.