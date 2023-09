GF, Letizia nel mirino: accuse dall’ex ragazza e la nuova compagna

Nella prima puntata del Grande Fratello andata in onda lo scorso lunedì, 11 settembre, sono stati 15 i concorrenti che hanno varcato la famosa porta rossa per iniziare la loro avventura all’interno della Casa più spiata d’Italia. Tra questi, troviamo la fotografa Letizia Petris, il cui nome era stato già annunciato qualche giorno prima dell’entrata da Tv Sorrisi e Canzoni. La 24enne romagnola ha deciso di fare questa esperienza per dare una svolta alla sua vita, in cerca di una vera e propria ‘rinascita‘. Ma, pare che ci sia ancora una storia nel suo passato rimasta in sospeso. Di cosa si tratta?

Come spesso accade nei primi giorni di convivenza, i concorrenti si stanno aprendo tra di loro, cercando di raccontare le proprie storie di vita. A tal proposito, Letizia si è ritrovato a parlare con la chef Rosy Chin, alla quale ha svelato di essere stata fidanzata con una ragazza quando aveva 17 anni. La ragazza in questione si chiama Nicole Conte e, sebbene sia stata una storia importante, per la fotografa ormai si tratterebbe di un capitolo assolutamente chiuso.

Difatti, oltre ad essere passati più di sette anni, Letizia al momento avrebbe ritrovato l’amore al fianco di un ragazzo di nome Andrea Contadini. Tuttavia, la 24enne ha raccontato anche retroscena inediti riguardo questa relazione. “È una parte finita, conclusa, non mi interessa più, quindi pace all’anima. Ho sofferto tanto per la cattiveria, perché sono stati un branco di lupi contro uno”, ha confessato. Ebbene, delle parole forti, che non sono sicuramente passate inosservate alla diretta interessata, Nicole, e non solo a lei. Ad intervenire, infatti, è stata la nuova fidanzata di Nicole, ovvero Francesca Frigieri.

Le pesanti accuse contro Letizia Petris

Francesca Frigieri ha replicato alle dichiarazioni della gieffina sul suo profilo Instagram, pubblicando delle storie in cui lascia intendere che la relazione tra lei e la sua compagna non risalirebbe a tanti anni fa, bensì ad alcuni mesi fa. Inoltre, pare che Letizia avrebbe continuato a contattare con Nicola anche dopo essersi fidanzata con Francesca, cercando di dividerle. Ecco le sue parole:

Letizia, Letizia, nessuno sapeva della tua esistenza e né chi fossi se non la ex della mia compagna. Saresti rimasta tale se fossi rimasta al posto tuo ma hai scritto qualche messaggino di troppo ad una persona che sapevi si fosse ricostruita una vita ed è strano perché eri già fidanzata anche tu, ma in effetti, sei abituata ad avere questo tipo di comportamenti con le persone. Non capisci gli atteggiamenti dopo TANTI anni? I tanti anni sarebbero i pochi mesi fa? Ah ok. Sono stata una signora, non ti ho detto niente al primo messaggio, al secondo e neanche al terzo ma dopo il quarto ti vengo a dire due cosino quanto ti incontro per strada, se permetti, sarebbe questo il branco di lupi? Siamo state tempestate di messaggi da account falsi che dicevano di non fidarci l’una dell’altra (palesemente mandati da te) e tu parli di cattiveria? Stai ben attenta.

Questione di poco tempo ed è arrivata anche la replica della stessa Nicole, che ha rivelato di essere stata tradita più volte da Letizia, con la quale si è fidanzata quando quest’ultima avrebbe avuto 20 anni e non 17, come dichiarato nella Casa:

La persona con cui è stata fidanzata sono io. Letizia non aveva 17 anni ma 20. E poi è inutile che continua a fare la vittima sacrificale quando non lo è. Mi dispiace solo per il padre perché per il resto è una persona falsa, ipocrita e poco bella. Lei in tre anni di relazione forse per tre giorni non mi ha tradito. E ancora fino ad un mese fa mi scriveva perché doveva “scusarsi con il mio cuore” e poi non faceva altro che mettere zizzania con la mia morosa. Poi dice che ha chiuso 4 anni fa? Falsa e basta!

Insomma, delle accuse veramente pesanti quelle rivolte da Nicole e Francesca a Letizia. Alfonso Signorini deciderà di parlare di questa storia nella prossima puntata del Grande Fratello per poter far replicare la fotografa o si cercherà di evitare per non cadere nel trash? Chissà…