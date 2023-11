GF, Letizia: ex fidanzata fuori di sé. “Mani addosso e vita rovinata”

Dopo le rivelazioni fatte da Letizia Petris al Grande Fratello 2023, è intervenuta con un lungo sfogo l’ex fidanzata. Si tratta di Nicole Conte, colei con cui la gieffina ha avuto una relazione in passato. La concorrente non ha mai nascosto di avere avuto una storia d’amore con un’altra donna, sin dall’inizio. Nelle scorse ore, Letizia ha raccontato di aver chiuso questa relazione dopo la morte del padre, il quale pare non riuscisse ad accettare la situazione.

E mentre nella notte la Petris ha sbugiardato Massimiliano Varrese e un’altra gieffina, ecco che l’ex fidanzata è intervenuta sui social network. La ragazza in questione, Nicole Conte, si è lasciata andare a un lungo e duro sfogo, con cui attacca Letizia, senza fare troppi giri di parole. Così ha dato inizio al suo forte messaggio:

“Allora parto dal principio. Sono stata zitta fino ad ora perché riandare a parlare di una persona che mi ha letteralmente rovinato la vita creandomi problemi personali per cui ho dovuto affrontare un percorso psicologico, ne avrei fatto a meno. Ma dato che non è la prima volta che nomina la nostra relazione facendola passare come una relazione finita perché lei si sentiva in colpa nei confronti del padre anche no”

A questo punto, l’ex fidanzata di Letizia del GF 2023 è tornata indietro nel tempo, ripercorrendo la loro relazione. Nicole ha spiegato che la loro storia è iniziata nel 2018, con grandi difficoltà in quanto i genitori della gieffina “non accettavano la cosa”. Nonostante questo, la relazione sarebbe andata avanti per tre anni, in cui la Petris avrebbe avuto “un sacco di relazioni in contemporanea, per non farsi mancare niente anche con un’altra donna”.

Nicole trova assurdo che Letizia abbia avuto un’altra storia con un’altra donna visto che “le problematiche che lei diceva che c’erano nella nostra relazione erano proprio perché ero una donna”. Pare che la Petris considerasse l’ex fidanzata una “persona problematica”. Non solo, Nicole ha aggiunto altri dettagli: “Facendomi passare da stalker, isolandomi dalle mie amicizie e rendendomi lo zimbello di Rimini”.

L’ex fidanzata della Petris non si è fermata qui, anzi. La ragazza è scesa ancora di più nel dettaglio, parlando di situazione anche violente, durante le quali la gieffina l’avrebbe aggredita:

“Lei si faceva bellamente la sua vita con più e più persone, non permettendo a me di farmi la mia, perché appena io riuscivo a staccarmi da lei, lei tornava sempre e più di una volta mi ha messo le mani addosso sul mio posto di lavoro e davanti alla gente per questo motivo”

Va precisato che questa è la versione di Nicole, bisognerà capire se Letizia avrà modo di svelare la sua dalla Casa di Cinecittà. La sua ex fidanzata è certa che abbia “usato e riusato” la loro relazione “come le andava a lei di fare”. Oggi vedere la Petris dare la colpa al suo defunto padre le sembra “abbastanza squallido”.

Grande Fratello, l’ex fidanzata di Letizia: tuoni sulla storia con Paolo

Nella Casa di Cinecittà, Letizia e Paolo Masella si sono avvicinati, con dei baci passionali. L’ex fidanzata di lei, però, ha rivelato con questo suo duro sfogo di essere convinta che stia facendo “un giochino”, che farebbe con tutti. “Lei riesce a fartela credere per poi farti passare come quello sbagliato, che l’appesantisce, che la soffoca per passare poi al prossimo”, ha continuato Nicole.

Oggi l’ex fidanzata della Petris crede di essere stupida ad avere “buttato” tre anni della sua vita pensando di essere lei quella sbagliata e dando a se stessa la colpa. Ha raccontato di aver messo Letizia davanti a tutto e tutti, ricordando che quando è morto il padre era lì ad abbracciare sia lei e che sua madre.

“Alla fine mi è stato detto che l’ho fatto per un tornaconto”, ha spiegato. Nicole ha concluso questo suo sfogo, abbastanza forte e delicato, dichiarando che dopo tre anni qualcuno le avrebbe aperto gli occhi, permettendole di svegliarsi “dall’incubo”. “Quindi BASTA far passare da Santa una persona che è tutto tranne Santa”, l’ex fidanzata di Letizia ha chiuso così la sua replica.