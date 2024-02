GF: l’entrata di un nuovo concorrente è già polemica. Cosa ha detto

Questa sera entreranno due nuovi concorrenti nella Casa del Grande Fratello: Simona Tagli e Alessio Falsone. Su quest’ultimo già è nata la polemica a causa di alcuni video che ha postato tempo fa su Instagram.

Inaspettatamente altre due persone questa sera varcheranno la porta rossa e subito gli utenti hanno iniziato ad indagare. Simona più volte si è espressa contro Beatrice Luzzi in alcuni talk, quindi i telespettatori già immaginano quale sarà il suo modus operandi. Su Alessio invece sono state fatte delle ricerche e stanno circolando dei video che mostrerebbero quanto sia poco aperto sulle tematiche legate al mondo LGBT.

Spulciando la sua pagina Instagram si notano una serie di video (messi anche in evidenza) dove spiega per quale motivo non potrebbe mai andare a cena con un uomo: “Non mi concedo più come prima. Tant’è che molte donne mi fanno passare per Chione Harry, il fratello di Harry Potter: Harry Chione. Come potrei quindi io godere di una cena con un uomo sapendo che a me il salame al cioccolato non me gusta?“.

Ciò ha creato subito polemica e ci si aspetta già qualche terribile strafalcione. O addirittura un litigio con Stefano Miele che, da quando è entrato, è molto attento all’utilizzo delle parole su queste tematiche.

stavo un po' spulciando le storie in evidenza di questo tizio nuovo che entrerà stasera e, io ve lo giuro, questo si scannerà con miele pic.twitter.com/6Z03FKudiT — Paola. 💐 (@Iperborea_) February 5, 2024

Simona Tagli: nuova concorrente

Anche Simona Tagli, a tal proposito, sta facendo discutere. Poiché stanno circolando sul web alcune sue vecchie interviste dove dichiara di non essere a favore degli omosessuali. Infatti, aveva detto che “l’importante è che gli eterosessuali non diventino anormali” e che “la minoranza non può diventare la normalità“. È conosciuta anche per essersi candidata nel 2016 per le elezioni amministrative di Milano con il partito Fratelli d’Italia.

Inoltre la showgirl a Magazine 361 ha fatto considerazioni molto dure su Beatrice, definendola una donna “fredda, acida e che manipola“. Sicuramente lo scontro sarà inevitabile. Già si teme però che abbia vita breve se dovesse entrare con il piede di guerra contro una delle più forti del programma.

Chi è Alessio Falsone

Alessio è nato a Milano il 25 settembre 1992 ed è laureato in Scienze Motorie. Ha giocato a calcio in serie C e poi ha aperto una catena di ristoranti di panini. È conosciuto anche per aver avuto una storia con l’ex Miss Italia, Carolina Stramare, la coppia si è lasciata poco dopo la vittoria della ragazza.