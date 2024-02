GF, rumor: nota showgirl entrerà come concorrente, ecco quando

Stando alle ultime indiscrezioni sembra che sia quasi sicuro un nuovo ingresso nella casa di Cinecittà. A varcare la porta rossa, probabilmente già domani, potrebbe essere una nota showgirl e conduttrice televisiva. Si tratterebbe di Simona Tagli.

Nonostante siano passati più di 4 mesi dal suo inizio, il reality condotto da Alfonso Signorini sta diventando sempre più imprevedibile. Dopo la notizia del prolungamento fino ad aprile sono inevitabili nuovi ingressi per scuotere gli equilibri nella casa più spiata d’Italia e per creare nuove dinamiche. Ma nulla è emerso sui possibili nomi dei concorrenti fino ad oggi quando Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia, attraverso un tweet ha annunciato l’ingresso di Simona Tagli.

Simona Tagli verso il #GrandeFratello. La showgirl farà il suo ingresso già domani? 👇 pic.twitter.com/OjySuNeqjo — Giuseppe Candela (@GiusCandela) February 4, 2024

La showgirl ha partecipato anche ad un altro programma Mediaset dal quale si è ritirata dopo mezza giornata, l’Isola dei Famosi. Con questa premessa si potrebbe pensare ad una sua breve resistenza anche nel reality di Cinecittà ma ovviamente, si tratta di format diversi che, a nostro avviso, non possono essere neanche paragonati. Il Grande Fratello è un’esperienza meno difficile dell’Isola ma comunque importante. Non si può uscire dalla casa, se non per motivi validi come i problemi di salute o un lutto, non si può comunicare con l’esterno, non si può utilizzare il proprio telefono, non si guarda la televisione ma nulla al quale non si possa sopravvivere semplicemente con la propria forza mentale.

Simona Tagli al Grande Fratello: si presuppone già una nuova dinamica

L’ingresso di Simona Tagli fa già ipotizzare le nuove dinamiche sulle quali cavalcherà l’onda Signorini. La showgirl fa parte del salottino web di 361 Magazine dove commenta attivamente le puntate del Grande Fratello e pare non abbia particolare simpatia per una delle concorrenti più discusse del momento. Si tratta di Beatrice Luzzi.

L’attrice si distingue proprio per la sua forte personalità ed è normale che abbia degli haters fuori dal programma che osservano ogni sua mossa ma la Tagli non è da meno. Nota anche per le sue opinioni spesso pungenti, potrà tenere testa alla Luzzi creando nuove dinamiche e sicuramente discussioni.

Beatrice è già al centro delle polemiche per il suo rapporto complesso con Massimiliano Varrese e attualmente anche con Perla Vatiero. Per questo, ci chiediamo, reggerà un’altra nemica? Sempre considerando che sia confermato anche dallo stesso Signorini l’ingresso della showgirl.

Lo scopriremo solo vedendo la puntata di domani lunedì 5 gennaio su Canale 5.