GF, le Non è la Rai sbottano contro Helena: “Non ha educazione”

Fino ad ora, tra i concorrenti più chiacchierati della nuova edizione del Grande Fratello c’è sicuramente Helena Prestes. La brasiliana ha attirato l’attenzione sia per il suo avvicinamento ad alcuni ragazzi della Casa, sia per il suo carattere frizzantino. Nell’ultima diretta del reality, c’è stato uno scontro diretto con Iago che ha deciso anche di nominarla. Ma, l’attore spagnolo non sembra essere l’unico a non nutrire una particolare simpatia per l’influencer. Anche Enzo Paolo Turchi, che pare aver stretto un bel legame con tutta la Casa, si è lamentato della ragazza, definendola poco rispettosa e dichiarando di non poter stringere un rapporto con lei. Ebbene, ora, alla lista si sono aggiunte anche le tre primedonne di questo cast: le “Non è la Rai“, ovvero Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere.

Nella notte del 28 settembre, le tre donne si sono scagliate contro la brasiliana per lo stesso motivo sollevato da Enzo Paolo Turchi, ovvero che Helena sembrerebbe mostrare poco rispetto nei confronti degli altri coinquilini. Nello specifico, a sbottare è stata Pamela Petrarolo, la quale ha avuto un duro sfogo in camera mentre parlava della brasiliana con le altre Non è la Rai e Yulia Bruschi. A quanto pare, Helena ha molti atteggiamenti ineducati, come ad esempio non partecipare regolarmente ai pasti comuni o non rispondere ai saluti degli altri. Ecco le sue parole:

Tu stai dentro al Grande Fratello con persone che non conosci e quindi tu devi rispettare le persone, perché noi ce la mettiamo tutta per rispettarla. L’educazione non è una cosa che si compra, o ce l’hai o non ce l’hai, e lei mi dispiace non ce l’ha. Lei che ieri sera non è venuta di nuovo a cena, ha mancato di rispetto a me che ho cucinato, a Luca che ha cucinato, a Iago che ha cucinato. Non può venire il giorno dopo e chiedere scusa ogni volta e andiamo tutti in pace, non può essere così. Quando diventano dieci volte diventa stucchevole, cioè ci sta prendendo per il c*lo. E io a 47 anni non mi posso far pigliare per il c*lo da te. E se mi viene qua glielo dico in faccia, glielo dico “Helena, la prossima volta quando uno saluta sei pregata di rispondere”. Non abbiamo niente da spartire, quindi se io ti dico buonanotte sei pregata di rispondere, lo pretendo. Il saluto non si nega neanche al peggior nemico.

Insomma, Pamela sembra essere arrivata proprio al limite con Helena e la lite potrebbe scoppiare da un momento all’altro. In tanti non aspettano altro che Alfonso Signorini mostri questi video in puntata, così da dare inizio a questo scontro.

Le NonÈLaRai (soprattutto Pamela) sono Incazzate nere con Helena per alcuni atteggiamenti poco rispettosi (secondo il loro parere) tra pochissimo si scanneranno e noi non vediamo l’ora di assistere a questo cinema 🍿 #GrandeFratello pic.twitter.com/FDDD1uxZvz — 𝓔𝓶𝓪𝓷𝓾𝓮𝓵𝓮𝓼𝓸𝓷𝓸𝓲𝓸_97 🐅 (@zabetta97) September 27, 2024

Shaila e Javier dormono insieme: la reazione di Lorenzo

Dopodiché, le Non è la Rai sono andate in giardino, dove hanno raggiunto Helena, Lorenzo e Giglio. Le donne hanno rivelato ai ragazzi che Shaila e Javier hanno deciso di dormire insieme, imitando ironicamente la scena. Lorenzo, Helena, Giglio e Yulia sono poi rimasti a chiacchierare e non si sono risparmiati verso i compagni. Difatti, Lorenzo ha lanciato diverse frecciatine verso i due, complice l’interesse che provava per Shaila fino a poco fa. Il flirt tra l’ex velina e l’argentino sta andando avanti a tutta velocità, e sembra che il primo bacio sia ormai vicino.