GF, la rivelazione poco prima della diretta: c’è aria di “mystery”

Tra poco inizierà una nuova puntata del “Grande Fratello” è i telespettatori più appassionati non vedono l’ora di scoprire cosa succederà nella casa più spiata d’Italia. C’è molta attesa dopo gli ultimi avvenimenti accaduti nei giorni scorsi, tra dichiarazioni d’amore, frasi non dette e spoiler su nuovi concorrenti.

Così mentre, i gieffini si stanno preparando per andare in onda ed il pubblico è pronto a seguirli, spunta un dettaglio che incuriosisce: sembra che dall’altra parte della porta rossa si nasconda un segreto.

L’esperta di gossip Deianira Marzano lo aveva annunciato da giorni ai suoi follower che all’interno della casa ci fosse un segreto da proteggere. E proprio questa sera sembra che avvenga la rivelazione. Sul canale social del “Grande Fratello” è stato pubblicato un messaggio per i fan in cui si legge: “Un segreto avvolge la casa e da stasera tutto potrebbe cambiare – continua – una rivelazione inattesa, una svolta che nessuno immagina”.

Non vi sono ulteriori dettagli al riguardo ma secondo quanto riportato sul web e secondo l’opinione di una gran fetta del pubblico italiano, tale vicenda interesserebbe Lorenzo Spolverato. A quanto pare, infatti, il gieffino sarebbe il protagonista di un retroscena inedito.

Non è la prima volta che l’influencer Deianira Marzano ha fatto riferimento ad un segreto all’interno della casa. Tale fatto sarebbe accostato a Lorenzo Spolverato secondo cui avrebbe una relazione fuori dal reality. Eppure, nelle ultime settimane il giovane gieffino si è dichiarato apertamente a Shaila Gatta e sembra che tra i due ci sia molto affetto. Tuttavia, qualora il segreto si riferisse proprio a lui, la loro relazione sarebbe compromessa. Non solo, secondo l’esperta di gossip la vera fidanzata del concorrente potrebbe entrare nella casa.

Intanto, da quanto si può notare nella diretta, Lorenzo appare molto nervoso tanto da scatenare ancora più curiosità da parte dei telespettatori che non possono fare a meno di seguire le vicende all’interno della casa. Ecco che a pochi minuti dall’inizio della puntata, su X volano commenti sul gieffino e c’è chi avrebbe già percepito che è il suo il segreto di pulcinella.

I più attenti hanno notato un dettaglio: Spolverato è già chiuso nella mistery e per molti il motivo sembra essere scontato.

