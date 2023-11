GF, jolly sacrificabile per Mediaset: stop al lunedì, nuovo calendario

Il reality più spiato d’Italia posizionato da Mediaset in mezzo alla settimana e non più al lunedì: i motivi della decisione

Il calendario del Grande Fratello sarà rivoluzionato nelle prossime settimane. Dopo anni di messa in onda il lunedì sera su Canale Cinque, cambierà giorno. Inoltre, come già anticipato di recente, a fine novembre non ci sarà più il doppio appuntamento settimanale che riprenderà da metà gennaio. Una serie di stravolgimenti di palinsesto dovuti all’ingresso di nuove trasmissioni a cui Mediaset proverà a dare maggiore risalto, piazzandole strategicamente in posizioni appetibili. A farne le spese appunto il reality più spiato d’Italia, utilizzato come una sorta di jolly sacrificabile, visto che la storia televisiva insegna che continuare a cambiare giorno a una trasmissione è spesso controproducente.

Nel dettaglio, il GF proseguirà con il doppio appuntamento fino al 22 novembre, andando in onda il lunedì e il mercoledì. E quindi non più al giovedì venendo sostituito da Io Canto Generation. Dopodiché, con l’inizio di Zelig lunedì 27 novembre, per tutto dicembre e nei primi giorni di gennaio, sarà posizionato soltanto al mercoledì. Di seguito il calendario:

Giovedì 9 novembre: GF in prime time su Canale Cinque

Lunedì 13 novembre: GF in prime time su Canale Cinque

Mercoledì 15 novembre: GF in prime time su Canale Cinque

Giovedì 16 novembre: Io Canto Generation in prime time su Canale Cinque

Lunedì 20 novembre: GF in prime time su Canale Cinque

Mercoledì 22 novembre: GF in prime time su Canale Cinque

Giovedì 23 novembre: Io Canto Generation in prime time su Canale Cinque

Lunedì 27 novembre: Zelig in prime time su Canale Cinque

Mercoledì 29 novembre: GF in prime time su Canale Cinque

Perché il Grande Fratello non è stato nemmeno destinato al venerdì sera? Anche in questo caso c’entra una novità. A partire da venerdì 24 novembre Canale Cinque ospiterà la nuova edizione di Ciao Darwin. Inizialmente i piani alti di Cologno Monzese avevano pensato di far partire il programma di Paolo Bonolis prima. Alla fine hanno deciso di farlo slittare per evitare un pericoloso scontro con Tale e Quale Show, storico programma di Rai Uno timonato da Carlo Conti. In tutto ciò il GF è stato smistato un po’ di qua e un po’ di là. Jolly scarificabile, si diceva…