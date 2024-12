GF, Jessica in lacrime e Mavi “sempre peggio”: cosa non va

Dentro la Casa del Grande Fratello le lacrime non sono mai abbastanza. Le emozioni sono come altalene, ma certi rapporti possono davvero fare soffrire. Jessica Morlacchi, Luca Calvani, Maria Vittoria o Tommaso: sono tutti in crisi o una parvenza di soluzione ci può ancora essere? Jessica pare essere più verso quest’ultima opzione, tant’è che un paio di ore fa (forse anche meno giudicando la timeline del 55), si è lasciata andare a un piccolo sfogo emotivo. Il fulcro è sempre Luca, che secondo l’ex voce dei Gazosa avrebbe dato più peso all’amicizia con Helena trascurando il suo bene, o forse qualcosa in più. Tra i due ancora non si è risolto assolutamente nulla, ma Jessica, sotto quell’armatura da dura (anche un po’ forzata) nasconde un’oggettiva sofferenza. Su Maria Vittoria e Tommy, invece, il web non si esime dalle critiche: lei lo starebbe palesemente usando.

Jessica piange per Luca: “Perché in fondo c’è affetto”

Su X sono già emersi diversi video e tutti mostrano la concorrente visibilmente affranta, con tanto di cerotto per mal di collo annesso. Maria Vittoria pensa che sia tutto collegato: “Anche quel male deriva dalla tensione accumulata in questi giorni”, ha detto alle altre inquiline dopo che Jessica se n’è andata dalla zona piscina. Cerotti e medicazioni a parte, il crollo della cantante ha confermato che sì, lei e Luca avranno anche degli attriti e dopo ieri si saranno anche allontanati, ma il dispiacere resta…e arriva da ambo le parti.

Sto così, sono molto scossa e anche triste. Non pensare che comunque non ci sia un bene di fondo […] Il bene c’è, il bene c’è, nonostante tutto il bene c’è e fa male. C’è anche da parte sua…

Dispiaciuta e intristita, Jessica si è poi lasciata andare a un piccolo pianto liberatorio, sostenuta da Maria Vittoria, che si trovava proprio lì al suo fianco. “Amore ma che scherzi? Certo” – ha risposto la dottoressa, riferendosi al concetto di Jessi, secondo il quale anche Luca, sotto sotto, le vuole bene.

Tommaso e Maria Vittoria: è finito l’amore?

Qua non si capisce più nulla, ma una cosa resta certa, la confusione. Con l’ingresso di Eva Grimaldi e di Stefania Orlando (che in meno di 24 ore hanno già riacceso gli animi della Casa), la situationship tra Mavi e Tommy sembra ancora più nebulosa. Su X qualcuno ha ripreso un paio di battute che Mavi e Jessica si sono scambiate e che alluderebbero a qualche informazione esterna:

” Hai chiesto ad Eva perché non mi vogliono con Tommaso”

Ieri sera ha detto che vuole fare coppia con lu e oggi si è dinuovo allontanata…il volere del pubblico è piú importante per Maria Vittoria 🤡 #grandefratello @GrandeFratello @Beatrice_Luzzi_pic.twitter.com/RpQni2JRxh — Sabry (@SabrinaSassyC) December 17, 2024

Sarebbe questo il punto: Maria Vittoria è interessata solo ai consensi? E perché avrebbe parlato con Alfonso dicendo di non sentirsi completamente libera? Che cosa la sta bloccando? C’è puzza di bruciato, oppure è solo amore fittizio? Le domande su questa coppia, che avevano convinto e di cui si è parlato assai, continuano a regnare sovrane.

Chi si salva, allora, in tutto questo detto non-detto, amore vero o amore finto, amicizie o qualcosa in più? Probabilmente Giglio e Yulia, che attualmente sembrano gli unici concreti di questa edizione.