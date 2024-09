GF, Javier rischia causa legale: motivo assurdo, cosa accadrà ora

A meno di 24 ore dall’inizio della nuova edizione del Grande Fratello, uno dei concorrenti sarebbe già finito in seri guai. Si tratta di Javier Martinez, l’ex volto di Temptation Island e Uomini e Donne che ieri, 16 settembre, ha fatto il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia. Il motivo? Come riportato da Il Corriere dello sport, il gieffino rischia una causa legale da parte della società dell’Avimecc Modica, squadra siciliana di pallavolo che milita nel campionato A3 e dove aveva già giocato dal 2020 al 2022.

Va ricordato, infatti, che oltre ad aver fatto diverse partecipazioni televisive, Javier è anche un pallavolista ed ha giocato in diverse squadre italiane. A quanto pare, prima di accettare di partecipare al reality condotto da Alfonso Signorini, Martinez aveva già firmato un contratto con l’Avimecc Modica. Una decisione di cui la squadra di pallavolo non era a conoscenza, lasciando tutti completamente sbalorditi. Il team e i giocatori si trovano quindi a dover fare a meno di uno dei loro pallavolisti per un periodo che può variare da alcune settimane fino ad addirittura sei mesi, nel caso in cui Javier dovesse arrivare fino all’ultima puntata del Grande Fratello.

Per questo motivo, la società starebbe valutando di intraprendere azioni legali, sostenendo che Javier Martinez non ha fornito giustificazioni adeguate per la sua assenza al raduno, venendo meno ai suoi obblighi contrattuali. È necessario sottolineare che queste sono indiscrezioni da prendere con le pinze, dato che non si hanno ancora conferme riguardo questa vicenda. Tuttavia, nel caso in cui Javier si trovasse realmente coinvolto in questa causa legale, quale sarà il suo futuro nella Casa?

Attualmente, non ci sono informazioni chiare sul futuro della partecipazione di Javier Martinez al Grande Fratello. Il suo percorso nel reality non è già iniziato nel migliore dei modi, essendo stato il concorrente più nominato dalle donne durante la prima nomination dell’edizione. Ora, la situazione si complica ulteriormente, mettendo a serio rischio la sua permanenza a causa di questa delicata vicenda, che potrebbe compromettere irrimediabilmente quest’opportunità. A questo punto, non resta che attendere per scoprire cosa succederà.