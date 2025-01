GF, Javier riceverà la visita di una misteriosa ragazza? Parla lei

L’atmosfera nella Casa più spiata d’Italia si fa sempre più pesante e un’altra gieffina potrebbe essere in procinto di abbandonare la nave una volta per tutte. Si tratta di Ilaria Galassi che, proprio nel corso della notte passata, ha avuto una forte crisi e ha mostrato di avere tutte le intenzioni di fare le valigie. Inutile negarlo, dopo che Jessica Morlacchi ha scelto di abbandonare il gioco nel corso dell’ultima diretta, le cose all’interno della Casa sono irrimediabilmente cambiate e ora, come un castello di carte, l’intero cast della trasmissione sembra essere a un passo dal crollo.

Per risollevare un po’ gli animi dei gieffini e dei telespettatori, il Grande Fratello potrebbe però avere in serbo qualche bella novità per la prossima puntata del reality show, come l’ingresso di due nuovi concorrenti. Una in particolare potrebbe rendere molto felice un gieffino: Javier Martinez.

Due nuovi ingressi nella Casa

A entrare nella Casa infatti potrebbe essere la misteriosa ragazza di nome Vanessa, della quale, negli ultimi giorni, Javier ha parlato molto. Stando a quanto trapelato nelle ultime ore infatti, gli autori del Grande Fratello potrebbero essere riusciti a contattarla e chiederle di fare una sorpresa al gieffino nel corso della prossima diretta.

A divulgare la notizia sono stati, tra i primi, Deianira Marzano e Agent Beast. I due profili social hanno infatti rivelato che la ragazza potrebbe effettivamente entrare nella Casa la prossima settimana. Ma non è finita qui perché, a quanto pare, Vanessa potrebbe non essere sola, dal momento che insieme a lei arriverà anche un uomo dal “passato complicato“.

“Stanno cercando in tutti i modi di convincere Vanessa a entrare al GF per Javier. Le voci su un possibile ingresso di Vanessa si fanno sempre più insistenti. L’ingresso è un concorrente con legami con Javier e un uomo dal passato controverso. Saranno almeno due ingressi”, sono state le parole con le quali la Marzano ha dato la notizia ai suoi followers di Instagram.

Vanessa entrerà davvero nella Casa?

A quanto pare però, la giovane non sarebbe della stessa idea e, come riportato dalla stessa Marzano, nelle ultime ore avrebbe risposto ai commenti di alcuni utenti che chiedevano se fosse davvero intenzionata a entrare nella Casa con un bel no secco. Insomma, sembra proprio che la ragazza voglia tenersi alla larga dal Grande Fratello, e come darle torto?

Non resta da fare altro che aspettare la prossima diretta per sapere se gli autori saranno riusciti davvero a convincerla oppure se Javier dovrà attendere di uscire dal reality show per poter incontrare questa misteriosa ragazza, che ormai da tempo permea i suoi sogni e i suoi desideri.

Chi è Vanessa?

Come fatto notare anche dai telespettatori infatti, ultimamente sono state molteplici le occasioni nelle quali Javier ha nominato questa ragazza. L’ultima è stata proprio ieri sera, venerdì 10 gennaio, quando Martinez, chiacchierando con Amanda Lecciso, ha rivelato quale fosse il tipo di donna al quale aspira e che vorrebbe vedere al suo fianco. In particolare, Javier ha proprio tirato in ballo Vanessa, descrivendola come una ragazza conosciuta qualche tempo fa, prima di entrare nella Casa del Grande Fratello.

Ad aggiungere qualche dettaglio in più sull’identità della misteriosa ragazza, è stata proprio Deianira Marzano: poche ore fa l’esperta di gossip ha infatti condiviso un messaggio di un suo follower, contenente molte informazioni interessanti sull’identità della ragazza: “Lei ha 25 anni, vive a Milano, ma va spesso nelle Marche, dove Javier abita. Ha fatto un’esperienza in tv su Rete 4 e se vai sul suo profilo Instagram ci sono una marea di like di lui”.

Le parole di Javier su Vanessa

“Fuori c’era una ragazza, si chiama Vanessa“, ha affermato Javier parlando con Amanda Lecciso. “Lei è bellissima e qualche giorno fa l’ho pure sognata. Tra noi non c’è mai stato nulla, l’ho vista solo una volta al mare. L’ho seguita sui social, ma lei non mi ha mai seguito“, ha poi proseguito il gieffino, che sembra essere rimasto letteralmente folgorato da questa ragazza.

Infatti, nonostante i due non si siano mai incontrati dal vivo e non abbiano nemmeno mai parlato, Javier sembra essere molto preso da questa persona. “Non le ho neanche parlato, l’ho solo vista perché viene spesso nelle Marche”, ha poi specificato il gieffino.