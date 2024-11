GF, Javier non si dà pace: Helena è ancora innamorata di Lorenzo?

A meno di 24 ore dalla fine della diretta di ieri sera, sabato 23 novembre, nella Casa più spiata d’Italia si sono fatti strada nuovi dubbi su alcuni amori che potrebbero nascere. Il condizionale è d’obbligo dal momento che si sta parlando di Javier Martinez e Helena Prestes. Nelle ultime ore infatti, il pallavolista argentino si è confidato con Maria Vittoria, esponendo alla gieffina tutti i suoi dubbi circa la veridicità dei sentimenti della Prestes che, a detta di Javier, potrebbe provare ancora qualcosa per Lorenzo Spolverato.

I dubbi di Javier

Il tutto, stando alle parole di Martinez, è nato proprio in seguito alla diretta di ieri, quando la Prestes si sarebbe commossa dopo aver appreso del passato difficile di Spolverato. Un atteggiamento che, secondo Javier, potrebbe sottintendere l’esistenza di profondi sentimenti nutriti dalla modella nei confronti di Lorenzo, che andrebbero ben oltre la semplice e pura amicizia.

Ecco quindi spiegato il motivo per il quale nel corso della puntata di ieri, Martinez ha ribadito di non volersi legare sentimentalmente alla Prestes, o almeno per ora, anche se tra di loro è nata una grande intesa. Concetto ribadito anche poche ore fa con Maria Vittoria, mentre si trovavano nel tugurio: “Io non devo capire niente qui dentro, sono stato abbastanza chiaro“, ha affermato Javier, convinto più che mai della sua decisione.

“Io penso che lei farebbe anche qualche passo in più con me”, ha poi continuato. Poi il dubbio che lo assale e che gli impedisce di creare un legame con Helena: “Ieri ho avuto conferma che lei prova ancora qualcosa per Lorenzo”. Parole che si riferiscono all’atteggiamento tenuto ieri sera dalla Prestes che, come anticipato, si è mostrata molto coinvolta quando si parlava di Lorenzo.

La stessa cosa è stata notata anche dalla sua interlocutrice che, dinnanzi ai dubbi di Javier si è limitata ad assentire: “Lo penso anch’io”. “Quindi per me è combattuta“, ha continuato Martinez. “Per assurdo se io le aprissi completamente le porte lei riuscirebbe anche a staccarsi però sento che c’è un freno. E mi dispiace, mi dispiace tanto“.

javier: "secondo me helena vorrebbe fare qualche passo in più con me, ma ieri ho avuto la conferma che lei provi ancora qualcosa per lollo"

mavi: "lo penso anche io"#grandefratello pic.twitter.com/70BF0aJhoY — threshold – il napolitano fugoso 🧲 (@heythreshold) November 24, 2024

Gli stessi pensieri di Lorenzo Spolverato

Insomma, Javier si trova in una situazione molto complessa: da un lato l’intesa raggiunta con la Prestes lo farebbe propendere verso la volontà di buttarsi e creare un legame con lei, dall’altra il fatto di non essere totalmente coinvolto e i dubbi circa un possibile sentimento di lei nei confronti di Lorenzo, lo frena.

Ma non è tutto perché i ripensamenti di Javier sono gli stessi che Spolverato ha già da qualche settimana. In effetti, il gieffino è sempre stato convinto del fatto che Helena provi ancora qualcosa per lui e che quindi i sentimenti nati all’inizio della loro avventura nella Casa non siano del tutto sopiti.

A questo punto sorge spontanea una domanda: perché la Prestes si sarebbe avvicinata a Martinez se non riesce a staccarsi totalmente da Spolverato? Ci sono diverse teorie che potrebbero rispondere a questa domanda, una delle più gettonate e messa sul tavolo anche dallo stesso Spolverato è che si tratti di una pura e semplice strategia. Una cosa è certa: solo il tempo chiarirà tutti i dubbi.