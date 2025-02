GF, Javier “mamma che flebo” con Helena: dopo il bacio solo dubbi

Non sono passate neanche 24 ore dall’ultima puntata del Grande Fratello, ma soprattutto dal fatidico bacio tra Helena e Javier che già c’è aria di confronti e una certa dose di perplessità. Da chi, se non dal pallavolista argentino? Dopo essere passato da amici e amiche per raccontare dell’intimità venutasi a creare con la modella brasiliana, Javi ha mostrato non poca preoccupazione. Pare che sia bastato un solo sguardo della Prestes durante una lezione di yoga per accendergli un incredibile stato di ansia. Sembra impossibile, ma è la realtà: perché Javier Martinez non riesce a godersi la situazione senza appesantirsi con le sue stesse mani? Glielo hanno detto tutti in casa e per ultimo glielo ha detto anche Iago, che col suo aplomb gli ha consigliato di “non pensare e godersi le cose come arrivano“.

La storia si ripete e Javier sembra non essere mai tranquillo con se stesso, anche quando i presupposti sono buoni. Che cosa c’è che non torna? Si tratta della paura di dare un palo o dell’ansia da prestazione? Il confronto atteso è arrivato e, come ci aspettavamo, è finito con un abbraccio e qualche bacio…ma dov’è finito l’entusiasmo?

Javier spruzza allegria da tutti i pori, o forse no: l’analisi sublime del web

Appurato che quel “Ti devo parlare” non nascondeva nulla di così tremendo, Javier si è lasciato andare a qualche tenera effusione con Helena, già a letto per riposarsi. Il pallavolista, però, a parte qualche bacetto e qualche risatina, non ha mostrato troppa allegria, tant’è che il fermo immagine di lui che osserva il vuoto con sguardo addormentato è diventata virale nel giro di cinque minuti. Su X volano commenti e sono tutti esilaranti: c’è chi pensa che lui in realtà sia l’eterno indeciso e che in fondo vuole sì bene a Helena, ma non veda niente di più che un’amicizia.

Molti altri ritengono che tutta questa sua ansia sia dovuta a un’eccessiva “pressione” mossa da programma, inquilini e pubblico, per qualcosa che fondamentalmente lui non vuole. Altri, infine, pensano solo che lui sia “da flebo“: poco carisma, poca verve, poco fuoco, poco tutto.

Jafar è lento! Lento di testa, lento nei movimenti. Mamma che flebo!#zelena #grandefratello — Kafka (@Kafka030783) February 4, 2025

Qualcuno paragona il mood dell’argentino a quello di un “funerale”:

Ieri Javier ha baciato una bellissima ragazza e sembra sia appena tornato da un funerale, lui purtroppo ragiona solo in base all’estetica e con Helena non c’è quella cosa fisica. Non gli piacerà mai

#helevier #grandefratello #zelena — D (@Demi62008) February 4, 2025

Non si sa come evolverà questo rapporto, ma al momento le attenzioni sono rivolte quasi (c’è comunque qualcuno che pensa che lui “si sia ficcato in un casino monumentale”) tutte a lui, che continua a non convincere con questo modo di fare. Gli occhi restano vigili, i nostri si intende: non vediamo l’ora di sapere quale sarà l’evoluzione.

Secondo voi nascerà davvero qualcosa?