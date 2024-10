GF, Javier e Helena vicinissimi: “Shaila? Ho preso una decisione”

Ormai quella tra Javier, Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Helena Prestes del Grande Fratello è un’epopea senza fine. Da quando sono entrati nella casa si sono scatenati triangoli amorosi sempre in bilico, con gelosie, finta indifferenza e dubbia “voglia di libertà”. Eppure, la fiamma tra le coppie sembra essersi spenta in un lampo, ancora prima di iniziare.

Tutto era partito con Lorenzo e Javier, che sin dai primi momenti hanno manifestato il loro interesse per la bellissima Shaila Gatta, ex velina di Striscia la Notizia e ex concorrente di Amici di Maria De Filippi. Quest’ultima, con il suo fascino, ha conquistato sin da subito i due ragazzi, finchè non si è messa di mezzo anche Helena Prestes. La modella brasiliana, infatti, aveva dichiarato di provare qualcosa per Lorenzo e lui, dopo un due di picche da parte di Shaila, ha accettato il corteggiamento.

Grande Fratello, Javier Martinez si confida con Helena Prestes

Le parole dei gieffini però, non sembrano corrispondere ai fatti, dato che tutti ricordano il tango ballato da Shaila Gatta e Lorenzo: un siparietto pieno di passione e fuoco, molto più di quello manifestato dalla ragazza con Javier. Poi il colpo di scena, l’ex velina ha deciso di interrompere con entrambi, in particolare con il pallavolista argentino. Avvicinandosi a lui negli ultimi giorni, gli ha comunicato di volerlo vedere solo come un’amico, e confidandosi agli altri membri della casa, ha svelato che purtroppo non è scattata la scintilla.

Dopo la diretta del Grande Fratello di lunedì 7 ottobre, però, si sono ribaltate ancora le carte in tavola, dato che Shaila ha ammesso di provare qualcosa nei confronti di Lorenzo, dopo settimane in cui invece dice il contrario. Da quel momento, Javier non è più riuscito a guardarla con gli stessi occhi e, nella mattinata di martedì 8 ottobre, verso mezzogiorno, il bell’argentino si è avvicinato a Helena Prestes. Con lei ha parlato di Shaila, qui di seguito le sue parole:

“Se prima mi avessero chiesto, usciresti da qui con Shaila, avrei detto si! Se mi chiedessero adesso usciresti con le da qui direi di no, perché mi voglio bene. Mi è proprio scesa, non la vedo più con gli stessi occhi”

Parole fortissime quelle dette a Helena Prestes, e lei, a quanto si è visto nel video trasmesso da La5, ha sorriso sotto i baffi, quasi contenta che si sia interrotta la storia d’amore più chiacchierata di questa edizione. Che la modella stia pensando di prendere il posto di Shaila? In effetti negli ultimi giorni lei e Javier sono sempre più vicini, ed entrambi sembrano non vedere l’ora di stare da soli per confidarsi e raccontarsi a cuore aperto. Intanto sui social è già partita la ship: gli utenti stanno già pensando ad una nuova evoluzione amorosa tra il pallavolista e Helena, felicissimi di sognare questa nuova coppia totalmente inaspettata. Come finirà? Il triangolo continua o è solo un altro flop?