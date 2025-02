GF, Javier cambia idea e si riavvicina a Helena: Zeudi si fa da parte

Nel corso della notte appena passata, al Grande Fratello è andato in onda un nuovo episodio del tira e molla tra Javier Martinez ed Helena Prestes. A quanto pare infatti, il pallavolista argentino potrebbe aver cambiato idea rispetto agli scorsi giorni, quando sembrava palesare un interesse nei confronti di Zeudi Di Palma, e si è riavvicinato alla terza componente del triangolo amoroso: Helena.

Ieri sera, i gieffini hanno festeggiato il Capodanno cinese ma ciò che ha attirato l’attenzione degli inquilini della Casa più spiata d’Italia e del pubblico da casa è stato il fatto che la modella brasiliana e Javier si siano mostrati molto uniti per tutto il corso della serata. Ma non è finita qui perché ad accorgersi di questo cambiamento è stata anche l’ex Miss Italia, Zeudi Di Palma, che, a un certo punto dei festeggiamenti, si è detta felice per loro.

Javier si riavvicina a Helena

Sono ormai diversi mesi che Javier Martinez continua a negare alla modella brasiliana la possibilità di creare un rapporto che vada al di là dell’amicizia con lei. Una strategia per tenere i telespettatori sulle spine? Può essere, ma nelle ultime ore pare che da parte del pallavolista argentino ci sia stato un importante passo avanti, o almeno questo è ciò che hanno pensato gli altri inquilini della Casa e i telespettatori.

Segnali di cambiamento erano già pervenuti nel corso della giornata di ieri, sabato 1 febbraio, quando, durante una chiacchierata con Helena, Javier aveva affermato nuovamente e con convinzione di non avere intenzione di creare una relazione all’interno della Casa. Una volta uscito però, le cose potrebbero essere diverse.

È stata proprio l’ultima parte del discorso ad accendere le speranze nella Prestes e nei fans dei due gieffini, che da settimane vorrebbero vederli insieme. A quanto pare infatti, Javier ha voluto lasciare aperta la possibilità di una frequentazione con la modella brasiliana una volta finito il Grande Fratello.

Nel corso della serata e nel pieno dei festeggiamenti per il Capodanno cinese, i due si sono mostrati più vicini che mai. La ciliegina sulla torta è poi stato il fatto che a dare loro la “benedizione” sia stata proprio Zeudi: “Io vi vedo, sareste una bella coppia. Tu Javier provi qualcosa per lei, a te piace molto. Vi voglio bene e vi voglio far stare in armonia. Io non c’entro niente con voi, mi tiro fuori dal triangolo. E tu Helena… se il tuo bene è stare con lui, per me va benissimo. Sono super felice”.

A quanto pare quindi l’ex Miss Italia è pronta a farsi da parte, per permettere ai due gieffini di provare a stare insieme e viversi. A esprimere un parere sulla situazione tra Helena e Javier è stata anche Amanda Lecciso che, dopo aver preso in disparte il pallavolista argentino, gli ha confessato di aver sempre pensato che lui fosse innamorato della modella brasiliana e che non capisse perché in passato avesse scelto di farsi da parte e frenare i suoi sentimenti: “Prima eri perso di lei, l’abbiamo visto tutti. Perché ti sei frenato con lei?”.

Dinnanzi a quelle parole, Javier non ha potuto fare altro che confermare e provare a spiegare i motivi dietro al suo comportamento: “Mi sono frenato, sì. Mi rendo conto che i miei atteggiamenti cozzano un po’ quando dico che tra me ed Helena c’è un’amicizia… mi rendo conto che io mi contraddico con i gesti. Io tengo tanto conto a quello che Helena mi dimostra, sono sempre stato da solo, certe cose non le so proprio gestire”.

Tra il pallavolista e la modella ci sono poi stati anche attimi di commozione: quando i due si sono ritirati in piscina per stare un po’ più tranquilli e lontani dal caos della festa, in sottofondo si è sentita una delle canzoni più belle e famose di Elton John: Rocketman. Un brano che deve aver suscitato ricordi molto profondi e importanti nella modella brasiliana, tanto da farla commuovere: “Questa è una delle mie canzoni preferite. Sono così stanca, vorrei tanto essere felice. Cosa vorrei? Essere amata, amare, una famiglia”.

Dichiarazione dinnanzi alla quale Martinez non si è tirato indietro e, dopo aver abbracciato la modella per tentare di rassicurarla, ha risposto: “Sei già felice e lo sarai di più. Non hai nulla che non va, sei speciale, sei la mia pagliaccia, sei divertente, sei profonda, sei bellissima, sei tutto! E un giorno sarai una madre fantastica, io ti vedo già e ne sono certo“.

Dichiarazione che a molti è sembrata più una promessa. In molti a questo punto non vedono l’ora di vedere come andranno a finire le cose tra Helena e Javier: scoppierà la passione o lui frenerà di nuovo i suoi sentimenti?