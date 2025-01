GF, iniziano i provvedimenti: budget tagliato, cos’è successo

Sembra non esserci tregua per i concorrenti di quest’edizione del Grande Fratello. O, forse, sono gli autori ad aver raggiunto il limite della tolleranza dopo oltre tre mesi di programma. Solo poche ore fa, un comunicato ufficiale ha annunciato la sospensione del televoto a causa di alcuni provvedimenti disciplinari, che verranno resi noti nella puntata di mercoledì 8 gennaio. Le concorrenti coinvolte sarebbero, con molta probabilità, Helena Prestes, Ilaria Galassi e Jessica Morlacchi.

Helena e Jessica sono state protagoniste di un litigio particolarmente acceso, durante il quale la modella brasiliana ha tentato di lanciare un bollitore contro la cantante. Nel frattempo, Ilaria è stata accusata di aver cercato di aggredire fisicamente Helena, in una scena talmente grave da essere censurata dalla regia. Mentre cresce l’attesa per sapere quale sarà il destino delle tre gieffine, oggi, martedì 7 gennaio, il Grande Fratello ha già messo in atto un primo provvedimento per tutti gli inquilini della Casa: una decurtazione del 30% del budget settimanale. Ma cos’è successo esattamente?

Grande Fratello, punizione per tutti gli inquilini: scintille tra Luca e Jessica

Come ogni martedì, i concorrenti erano pronti a fare la spesa per la settimana, ma sono stati interrotti da un comunicato letto da Luca Calvani e Amanda Lecciso. La produzione, infatti, ha deciso di punirli con un taglio al budget settimanale, a causa di diverse violazioni del regolamento, come il mancato uso del microfono e la manomissione delle telecamere:

Inquilini, a causa delle ripetute violazioni del regolamento – divieto di togliersi il microfono e toccare le telecamere – il budget per la vostra spesa settimanale subisce una decurtazione del 30%. Avete a disposizione 280 euro.

“A causa di alcuni pagano tutti, prendetevi le responsabilità”, ha sentenziato Calvani, avvisando che questo è l’ultimo avvertimento prima che il Grande Fratello riduca ancora di più il budget, rischiando di lasciare i concorrenti con una spesa davvero misera. Jessica, visibilmente infastidita, è intervenuta dicendo che la colpa è di tutti e che sarebbe meglio smetterla di puntare il dito. “Parlate sotto le coperte, come facciamo tutti, senza puntare il dito“, ha chiarito la cantante.

“Non stiamo puntando il dito. Se qualcuno si sente chiamato in causa, ha la coda di paglia”, hanno replicato Luca e Amanda. La cantante, però, ha insistito, ribadendo in modo provocatorio che tutti, prima o poi, hanno parlato sotto le coperte. A quel punto si è unita alla discussione anche Helena, che ha precisato come, in realtà, chiacchierare sotto i piumoni sia comunque una violazione del regolamento. Alla fine, ci ha pensato la Lecciso a calmare gli animi, sottolineando che la responsabilità è condivisa da tutta la Casa e invitando i coinquilini a rigare dritto.