GF: il web accusa Giuseppe di molestie. Cosa ha fatto

Nella Casa del Grande Fratello Giuseppe Garibaldi fa dei gesti che stanno molto infastidendo i telespettatori. Stanno circolando una serie di video che mostrano come il giovane continua a dare pacche sul sedere delle ragazze, nonostante queste lo rimproverano.

Forse per gioco, forse perché spinto da alcuni istinti più primordiali, Giuseppe, ultimamente, ogni volta che passa vicino alle coinquiline dà loro delle pacche sul sedere oppure fa battute abbastanza squallide. Mentre a Greta Rossetti questo gesto sembra far piacere, invitandolo a dargli degli schiaffetti ancora più forti, la cosa è ben diversa per Monia La Ferrera che invece più volte lo ha rimproverato.

Qui di misogino ci vedo solo il bidello e sinceramente non trovo nulla di male che Greta sia una ragazza spigliata ma sarebbe il caso di ridimensionare le mosse a terra che vi siete fatti venire ieri altrimenti sembra che avete fatto la punta al cazzo solo per attaccare la Luzzi pic.twitter.com/tYUHm4I0fV — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) January 26, 2024

Sta diventando virale il video in cui Monia rimprovera Giuseppe e gli dice che, a causa sua, ha il sedere pieno di lividi. Questa scena è accaduta davanti a Massimiliano Varrese che è rimasto immobile a guardare.

Giuseppe che schifo. E chi lo difende fa ancora più schifo di lui. Un gesto così, anche se fatto scherzando, non è perdonabile e va punito con la squalifica, ma sono sicuro faranno finta di niente #grandefratello pic.twitter.com/6eTDTt5WJr — goditi la paura✨💀 (@alfredooscuotto) January 27, 2024

Il web è insorto sottolineando che questa è una vera e propria molestia e andrebbero presi dei provvedimenti: “Monia ha i lividi su tutto il sedere. I lividi. Sono percosse. È manesco. È violento. Continua pure se gli chiedi di smetterla. Ditemi voi. Pier Silvio vorrei mandarti a quel paese, te e tutta la produzione. E non sono fan di Monia. Basta“, ha scritto un utente. Oppure: “La pacca sul sedere è reato, specie dopo che Monia chiede di non farlo e Giuseppe ripete il gesto. A quanto pare agli autori del Grande Fratello non frega nulla di mostrare probabili violenze sessuali in tv“. O anche: “A costo di farmi squalificare ma se Giuseppe mi avesse dato una pacca sul culo, gli avrei dato una sberla“.

Un altro episodio che ha fatto arrabbiare il web è una frase molto volgare che Garibaldi ha rivolto a Greta che, mentre era abbassata, ha esclamato: “Suc*hia“. E ancora, Giuseppe ha fatto per ben due volte il gesto dello sputo nei confronti di Beatrice Luzzi, atteggiamento per il quale Elenoire Ferruzzi, l’anno scorso venne punita.

Lo schifo che fa questo essere.. mamma mia#grandefratello pic.twitter.com/zsDlw5N1yG — Vittoria Z.✨ 💕 (@Aida231092) January 24, 2024

Gli atteggiamenti di Federico Massaro

Già qualche giorno fa, Federico è stato rimproverato sia da Letizia Petris che dal web per i suoi comportamenti squallidi. Il ragazzo infatti più volte, a tradimento, si è poggiato dietro la giovane “per far sentire la presenza“. Nonostante la coinquilina gli abbia detto di smetterla, lui continua ad avere questi atteggiamenti molto fastidiosi e considerati dal web vere e proprie molestie.

Più passano le settimane e più sembra che alcuni ragazzi in quella Casa non riescano a controllare gli istinti più primordiali, per ora gli autori non hanno preso alcun provvedimento, ma in molti sul web chiedono la squalifica, anche perché non passa un messaggio bello sul rispetto delle donne.