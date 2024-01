GF, chiesta squalifica Federico: scena agghiacciante con Letizia

Bufera sul web contro Federico Massaro. Dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello lo scorso dicembre, il modello si è fatto notare prima per la forte amicizia con Vittorio Menozzi e, successivamente, per gli scontri avuti con Perla Vatiero e altri inquilini. Nelle ultime ore, però, il gieffino ha attirato l’attenzione del pubblico per delle motivazioni ben diverse e alquanto gravi. Difatti, sui social sono stati diffusi dei video in cui è possibile vedere Federico in atteggiamenti assolutamente fuori luogo e agghiaccianti nei confronti di un’altra coinquilina, ovvero Letizia Petris. Addirittura, c’è chi lo ha accusato di molestie, richiedendo la squalifica immediata. Ma, cos’è successo esattamente?

Nel primo video, le immagini mostrano Federico e Letizia in cucina, circondati da altri compagni. A un certo punto, Massaro inizia a toccare il sedere della fotografa senza il suo consenso. In risposta a questo gesto, la Petris reagisce prontamente dicendo: “Cosa fai? Cosa tocchi? Ho ucciso per molto meno”. Da lì, il modello si è fermato ed entrambi hanno cambiato discorso. Ma, non è finita qui. In un secondo video, l’attenzione si sposta su un’altra scena in cui Federico si trova in camera da letto e si dirige verso Letizia, che era di spalle in quel momento. Dalla clip, sembra proprio che Federico si sia appoggiato in modo inappropriato al lato b della ragazza. Quest’ultima, dopo essersene accorta, lo ha spinto via.

Fiera di non aver votato Federico!!

Ebbene, questi comportamenti hanno causato un’enorme ondata d’indignazione sul web. Si tratta infatti di gesti inaccettabili che, a detta della maggior parte dei seguaci del Grande Fratello, meriterebbero un provvedimento serio. Non solo, c’è anche chi richiede la squalifica, sostenendo che il modello non sia idoneo per poter ancora rimanere all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Al momento, Federico è a rischio eliminazione. Nella puntata andata in onda ieri, 23 gennaio, è infatti finito in nomination insieme a Fiordaliso, Perla, Monia, Sergio e Stefano. A questo punto, chissà se sarà il pubblico a decidere di punirlo per i suoi atteggiamenti eliminandolo definitivamente dal reality o se, invece, sarà il programma stesso ad intervenire, adottando misure severe nei suoi confronti. Non resta che attendere per scoprirlo.