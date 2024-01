GF, è scontro tra Perla e Federico: il motivo è surreale

Giornata piena di tensione al Grande Fratello. L’ultima settimana dentro la Casa non è stata affatto facile. Alcuni giorni fa, gli inquilini sono stati informati dell’abbandono di Beatrice Luzzi, che ha deciso di lasciare il gioco a causa della tragica morte del padre. Sebbene diversi concorrenti non abbiano mostrato il rispetto dovuto per il lutto della loro compagna, ci sono stati anche alcuni tra loro che invece hanno empatizzato particolarmente con la loro coinquilina, oltre ad esternare il proprio sentimento di mancanza nei suoi confronti.

Scontro acceso tra Perla e Federico

Non solo, ieri sera, 6 gennaio, l’ennesima frase infelice sui gay di Giuseppe Garibaldi ha spaccato la Casa in due: da un lato c’è chi ha cercato di giustificarlo, mentre, dall’altro, Stefano Miele e altri inquilini gli sono andati apertamente contro. Insomma, il nervosismo è alle stelle a Cinecittà e, per questo, può anche capitare di litigare per motivi alquanto surreali. Questo è quello che è capitato a Perla Vatiero e Federico Massaro. Nel pomeriggio, i due hanno avuto una forte lite per motivi di pulizia. L’ex protagonista di Temptation Island si è infatti scagliata ferocemente contro il modello per aver lasciato il bagno sporco, esclamandogli di andare subito a pulire.

Federico è rimasto molto colpito dalla reazione di Perla che, fino ad oggi, è sempre stata molto calma all’interno della Casa. I modi della ragazza non sono infatti piaciuti al modello, che l’ha prima definita una “cafona” e si è poi sfogato con Vittorio Menozzi. “Non è che qua siamo tutti agli ordini di Perla Vatiero…ma va via…va!”, ha detto parlando con l’amico. In quel momento, Perla stava dormendo, ma, una volta svegliata, la lite tra i due si è immediatamente riaccesa. Questa volta, Massaro l’ha accusata di non poter fare la morale agli altri, dato che sarebbe la prima a non lavare i piatti. Un’accusa che la Vatiero ha animatamente smentito.

Ma, la parte più strana di tutta la discussione è che, nel frattempo, Federico sarebbe arrivato ad una conclusione inaspettata: ovvero che una ragazza come Perla potrebbe arrivare a piacergli. Un’affermazione ambigua, considerando non solo la lite appena avvenuta, ma anche il presunto interesse che il modello ha espresso nei confronti di Anita. La cosa certa però, è che Perla non nutrirebbe sicuramente una grande simpatia nei confronti del gieffino. A questo punto, non resta che continuare a seguire la diretta per capire come si evolverà il loro rapporto.