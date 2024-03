GF, il rientro di Marco Maddaloni sempre più incerto: ecco perché

Due giorni fa, Marco Maddaloni ha improvvisamente lasciato la Casa del Grande Fratello. A seguito dell’annuncio ufficiale da parte dei profili social del programma, in tanti si sono allarmati cercando di capire il reale motivo dietro questa inaspettata decisione. Ieri, 1 marzo, lo stesso Maddaloni ha rotto il silenzio pubblicando un post sul suo profilo Instagram in cui ha comunicato la tragica notizia della morte del suocero. Il Judoka ha condiviso una foto al signore, alla moglie Romina Giamminelli e ai loro figli, scrivendo un pensiero speciale per colui che ha definito come un “secondo padre”.

Da allora, lo sportivo è stato invaso da messaggi di affetto e di vicinanza da parte di fan, colleghi e dai fedeli spettatori del Grande Fratello. Una situazione simile si è verificata solamente alcune settimane fa, quando Beatrice Luzzi ha lasciato la Casa per alcuni giorni a causa della morte del padre. Dopo essersi riunita con la sua famiglia, l’attrice aveva poi deciso di tornare in gioco e concludere il suo percorso nel reality di Canale 5.

Alla luce di tutto ciò ciò, sorge spontanea la domanda: Maddaloni opterà per rientrare nel programma proprio come fece la sua coinquilina nella speranza di conquistare il premio finale, oppure deciderà di lasciare una volta per tutte il GF per stare vicino alla sua famiglia in questo difficile momento? Alcuni indizi portano a pensare che Marco non avrebbe intenzione di tornare in Casa. Il motivo principale risederebbe proprio nell’uso social del judoka, che è stato completamente diverso rispetto a quello della Luzzi dopo la sua uscita.

Nonostante avesse lasciato il programma per alcuni giorni, Beatrice non aveva mai ripreso in mano i suoi profili social, lasciando sempre al suo staff il compito di dare eventuali comunicazioni. Al contrario, Maddaloni ha voluto annunciare personalmente la notizia della morte di suo suocero, usando direttamente il suo Instagram. Per questo, secondo diversi fan della trasmissione, l’ex naufrago avrebbe messo la parola fine al suo percorso da gieffino.

D’altro canto, bisogna aggiungere che da tempo Marco esprimeva il suo desiderio di tornare presto dalla sua famiglia, manifestando una certa stanchezza rispetto alle dinamiche del gioco. Ad ogni modo, per ora si tratta solamente di teorie senza fondamento e bisogna aspettare per scoprire quale sarà la scelta definitiva di Maddaloni.