GF: il pacato Vittorio esce dal guscio e si infuria. Cosa è successo

Dopo ciò che è accaduto nella puntata del Grande Fratello di lunedì 29 gennaio, Vittorio Menozzi ha capito molte cose su alcuni inquilini e ciò gli ha fatto aprire gli occhi su alcuni di loro, concordando su ciò che da tempo gli diceva Beatrice Luzzi.

Il giovane, dopo aver fatto una lunga chiacchierata con l’attrice, ha capito che in realtà lei avesse ragione su molti concorrenti e che sarebbe l’ora di far venire fuori la propria personalità, ma soprattutto di non farsi mettere i piedi in testa. Ciò che ha infastidito il giovane sono state le insinuazioni da parte di Letizia Petris, Perla Vatiero e poi anche Massimiliano Varrese sul fatto che fosse “uno scagnozzo di Beatrice“.

Infatti, questi pensano che lui sia totalmente manipolato dall’attrice e che si sia allontanato da loro perché glielo ha impostato lei. Ritengono anche che Menozzi stia nel gruppo per origliare i discorsi e riferire poi alla temibile Luzzi. Cosa non vera. Queste falsità hanno fatto infuriare Vittorio che, anche in puntata, ci ha tenuto a precisare di avere una propria testa pensante e che Beatrice non è cattiva come loro pensano.

Così, dopo che l’attrice lo ha lasciato solo, parlando ad alta voce, ha detto: “Pensa te, sti imb*cilli, il mandante e lo scagnozzo. razza di deficienti“. Vittorio non ha mai usato parole forti nei confronti di altri concorrenti, nonostante le tante provocazioni. Ma più volte Beatrice gli ha suggerito di non trattenersi e di far sentire la propria voce, altrimenti ci sarà sempre chi se ne approfitterà.

“Pensa te, questi imbecilli… il mandante e lo scagnozzo. Razza di deficienti” Vittorio per piacere 😭#GrandeFratello pic.twitter.com/J74fLAIoeu — Benedetta 👧🏻❤️‍🔥🖤 (@__itsBeBe) January 30, 2024

Il pensiero di Beatrice su Massimiliano

Durante una chiacchierata con Menozzi, la Luzzi ha inquadrato a cosa è dovuta la rivalità che Varrese ha nei sui confronti. Secondo lei, l’attore soffre molto il fatto che lui sia più giovane ed anche un ragazzo molto intelligente e quindi si sente in competizione appena lui interagisce con donne che interessano a Massimiliano stesso. Ha fatto anche due esempi: la gelosia provata nei confronti di Heidi Baci e Monia La Ferrera.

Anche questa volta, Beatrice non si è risparmiata sull’attore, anche se ormai lo ha inquadrato già da tempo, soprattutto dopo i tanti atteggiamenti prepotenti che lui ha avuto nei suoi confronti e che, da quando è uscita Monia, ha iniziato a manifestare di nuovo.

Il parere di Varrese

Secondo l’attore, è impensabile sollecitare un giovane come Vittorio ad esporsi e dire la propria, poiché ha solo 23 anni. Ritiene che Beatrice lo stia facendo per portarselo dalla sua parte, nonostante Menozzi stesso ha affermato che la vicinanza alla Luzzi lo sta migliorando e fortificando.