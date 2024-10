GF, Iago interessato ad Helena: cosa lo frena, motivo surreale

Gli intrecci amorosi al Grande Fratello si complicano sempre di più. Com’è noto, Shaila Gatta si trova al centro di un triangolo con Lorenzo Spolverato e Javier Martinez, dichiarandosi indecisa tra i due. Questa sua incertezza ha scatenato diverse critiche da parte del pubblico, tra cui quelle di Beatrice Luzzi, che l’ha attaccata con motivazione giudicate da molti misogine. Shaila ha ammesso di essere attratta da entrambi, sebbene la maggior parte degli spettatori la veda più interessata a Lorenzo, complice la personalità più tranquilla di Javier. D’altra parte, Lorenzo ha iniziato un’amicizia “speciale” con Helena, che sembra essersi presa una cotta per il modello milanese. Nel frattempo, Javier ha attirato l’attenzione anche di Mariavittoria, benché l’argentino non pare ricambiare il suo interesse.

Ebbene, adesso sembra potrebbe nascere un’altra improbabile coppia. Difatti, Iago Garcia ha confessato di essere interessato ad Helena Prestes. Fin dal suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, l’attore spagnolo ha attirato l’attenzione per la sua forte personalità. Iago ha dimostrato di non avere paura di esprimere la sua opinione, andando anche contro una delle opinioniste del reality, definendo Beatrice Luzzi “antica”. Tra l’altro, inizialmente ha discusso proprio con Helena, quando ha deciso di nominarla per avergli versato una tisana sul piede. Una motivazione che la brasiliana non aveva preso affatto bene, portando ad uno scontro acceso tra di loro.

Tuttavia, i due hanno chiarito dopo la puntata, avvicinandosi sempre di più. Poco fa, Iago si trovava in sauna con alcuni suoi compagni e si è trovato a parlare proprio della brasiliana. “Con Helena ho chiarito. Quello mi piace tanto di lei, che è naturale, risponde ai suoi istinti”, ha detto il 45enne spagnolo. Anche Luca Calvani ha concordato, sottolineando come non trovi affatto l’ex naufraga costruita. Entrambi hanno poi detto di trovarla stupenda fisicamente. A quel punto, Iago ha ammesso che Helena potrebbe piacergli, ma di sentirsi comunque frenato per una ragione alquanto particolare:

Lei speciale, mi potrebbe piacere se non fosse per l’altezza già mi piacerebbe. Però ha valigie addosso è nervosa.

Dunque, se non fosse per l’altezza della brasiliana, l’attore spagnolo si sarebbe preso già una cotta per lei. Una motivazione abbastanza surreale, che ha fatto molto chiacchierare il mondo dei social. In tutto ciò, in tanti sono convinti che, in realtà, sia nato un grande feeling tra Iago e Amanda Lecciso. Tuttavia, la sorella di Loredana lo ha anche nominato, smentendo le teorie dei telespettatori del Grande Fratello.