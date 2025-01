GF, Helena pentita di aver aggredito Jessica: verità o strategia?

Negli ultimi giorni gli animi all’interno della Casa più spiata d’italia si sono scaldati parecchio e, in particolare, dopo l’ormai celebre caso del bollitore, che ha visto protagoniste Helena Prestes e Jessica Morlacchi, i concorrenti del reality show sembrano non essere più gli stessi. Si è infatti trattato di un avvenimento traumatizzante per molti di loro: Stefania Orlando, per esempio, arrivata addirittura a sperare di uscire dal gioco, non riuscendo più a vivere in un ambiente come quello creatosi nella Casa.

La vicenda si è verificata solamente due giorni fa, la sera del 3 gennaio, quando, a detta di molti, sarebbe stata proprio Jessica a “provocare” Helena chiamandola “imbecille”. Un atteggiamento che ha scatenato l’ira della Prestes che quindi, a sua volta, ha reagito in maniera eccessiva, scagliando un bollitore pieno d’acqua calda verso la Morlacchi. Fortunatamente nessuno si è fatto male, dal momento che la modella è stata intercettata in tempo da Maxime Mbanda e Javier Martinez.

Il gesto però rimane e, attualmente, la responsabile rischia l’espulsione. Molti dei fans più affezionati della trasmissione infatti, stanchi di assistere a scene di quel tipo all’interno della Casa, non vedono l’ora di vedere se, nel corso della prossima puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini e la produzione del reality show decideranno di prendere seri provvedimenti e punire i trasgressori. Il regolamento infatti prevede che chiunque si renda protagonista di veri e propri atti di violenza nei confronti di qualche coinquilino, venga punito con l’eliminazione immediata dal gioco.

Anche i social si sono letteralmente divisi sulla questione: una gran parte di pubblico è assolutamente convinta che Helena vada eliminata dal gioco in quanto pericolosa, mentre molti altri continuano sostenere che la Prestes sia solamente una persona fragile che, dopo mesi di vessazioni continue da parte di Jessica e altri nella Casa, abbia perso letteralmente il controllo e reagito di petto.

Nel frattempo, dalle mura della Casa più spiata d’Italia, questa notte sono arrivate le prime parole di pentimento della modella brasiliana circa l’accaduto. In molti però hanno interpretato il gesto della Prestes come l’ennesima strategia per rimanere in gioco: la diretta infatti si avvicina e la modella, temendo di essere davvero espulsa dal gioco, potrebbe volersi mettere al riparo provando la via del pentimento. Sarà davvero così oppure Helena ha realmente capito la gravità del suo gesto?

Le parole di pentimento di Helena

A due giorni dall’accaduto, Helena Prestes si è mostrata dispiaciuta per aver tentato di aggredire Jessica Morlacchi con un bollitore: “Mi è passato per la testa di chiedere scusa perché ho visto lei spaventata, non le avrei fatto del male“, sono state le prime parole della modella brasiliana sull’accaduto, pronunciate nel corso di una conversazione con altri inquilini.

“Ha puntato gli occhi fissi contro di me, ha detto più di tre cose che mi hanno fatto male, le ho chiesto di smettere e lei non ha smesso. […] Ho cercato di uscire da quella situazione, dovevo affrontarla. Non è la prima volta, non sapevo rispondere con parole. Non le avrei mai fatto del male. Stessa cosa volevo fare con Shaila Gatta quando mi urlava addosso, volevo buttarle il bicchiere di vino in faccia per spegnerla. Mi stava offendendo, Jessica si stava facendo del male, a lei stessa e anche a me”, ha poi concluso la modella, lasciandosi andare a un vero e proprio flusso di coscienza.

A quel punto, Luca Calvani si è schierato dalla sua parte e ha cercato di giustificarla: “C’è stato uno scambio molto brutto, episodi scatenanti disposti con grande aggressività verbale. Riconosco che verbalmente non sei ferrata come un’italiana e hai risposto in maniera fisica“.

Per finire la Prestes, sciogliendosi in lacrime davanti a Stefania Orlando, ha affermato: “Ho vergogna di me, non ho mai fatto una cosa del genere. Voglio chiedere scusa perché ho visto paura negli altri e io non voglio questo“.

#grandefratello

Questa ragazze è al limite

Sembra una bimba spaventata da tutto

Spaventata dal mondo

Non sapeva cosa fare

Non sapeva rispondere in italiano

Non riusciva ad andare in confessionale

Ed è scattata con idea infantile alla Tina Cipollari, le butto l'acqua pic.twitter.com/g6qqldDD5e — carol (@loveculturale) January 4, 2025

Le reazioni dei social

Come anticipato, dinnanzi alle parole di pentimento della modella brasiliana sull’accaduto con Jessica Morlacchi, i social si sono a dir poco divisi tra chi ha continuato a difendere la Prestes e chi invece non ha creduto a una sola parola pronunciata dalla modella.

“La “bimba spaventata dal mondo” aveva atteggiamenti discutibili anche a Pechino Express. E all’isola dei famosi stessa modalità vittima del gruppo. Mi dispiace ma io non ci casco“, “Il confessionale le ha dato il copione“ e “Non mi sembrava tanto spaventata quando stava per lanciare il bollitore” sono solo alcuni dei commenti lasciati dagli utenti del web in seguito alla divulgazione delle clip nelle quali Helena parla dell’accaduto e si dice dispiaciuta.

Molti altri invece, come anticipato, si sono prodigati per difendere ancora una volta la modella brasiliana, sottolineando che, dal suo tono e dall’espressione tenuta nel corso di tutta la conversazione, si capisce benissimo che il pentimento della Prestes è reale e non è finzione o strategia.

Altrettanti poi hanno ancora puntato il dito contro la Morlacchi, sottolineando come la reazione della Prestes sia stata scatenata proprio dalle continue vessazioni di Jessica, e non solo, che quindi avrebbe parte di responsabilità in quanto successo: “La stanno massacrando da mesi con bullismo provocazioni continue”, “Se non avessero consentito questa continua aggressione verbale di J, Helena Prestes non sarebbe arrivata a quel momento di eccesso che, come spiega bene lei, non ha saputo controllare perché si é sentita impotente, nessuno é intervenuto a dire basta Jessica perché?”, “A me qui fa tanta tenerezza e le credo“.

Jessica torna sull’aggressione

Nel frattempo, proprio mentre Helena si diceva pentita di essersi scagliata contro Jessica, anche quest’ultima è tornata sull’argomento e, chiacchierando in giardino con altri inquilini della Casa, ha affermato: “Io lo sguardo non lo abbasso, mi dispiace. Non ho un carattere così, se ti guardo non aspetto. Hai fatto il panico, hai tirato un bollitore. Fino a lunedì, vai”.

Insomma, la prossima puntata del Grande Fratello si preannuncia ricca di colpi di scena.