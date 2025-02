GF, Helena-Javier: lei chiarisce. Signorini fa a pezzi le coppie e Shaila

Come tutti immaginavano, la 30esima puntata del Grande Fratello è iniziata con Helena Prestes e Javier Martinez. I due hanno trascorso momenti di passione, i primi. Tutto è iniziato con la notte trascorsa in Tugurio. Qui si sono lasciati inizialmente andare a coccole, per poi abbandonarsi totalmente alla passione nel letto. Il giorno dopo; è stato per tutti chiaro che sono andati oltre i baci, arrivati dopo mesi di convivenza. Non tutti, però, credono alla nascita di questo amore.

In particolare, a stupire non è lei, che ha sempre professato i suoi sentimenti e il suo interesse, bensì lui. Martinez ha più volte messo i paletti, dicendo di volere solo un’amicizia, tanto che ha baciato nel frattempo altre concorrenti, come Zeudi Di Palma. Alfonso Signorini si è lasciato andare a una stoccata a tutte le coppie della Casa: “Questa è l’edizione che ha più coppie in assoluto, vere o farlocche che siano, ci sono”. Dopo di che, il conduttore ha fatto notare che dopo la notte trascorsa insieme, Helena e Javier non sono rimasti appiccicati e travolti dalla passione.

I due concorrenti hanno spiegato di aver preferito continuare a condividere la Casa con gli altri coinquilini, con i loro spazi, come hanno sempre fatto. Con una clip, Signorini ha mostrato Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta dare giudizi negativi. I due sono certi che non ci sia davvero un amore tra Javier ed Helena. A prendere le loro difese, ci ha pensato subito Amanda Lecciso, la quale ha rivelato che stanotte Martinez ha portato la modella brasiliana nel suo letto. Shaila e Lorenzo hanno ribadito di non vedere tutta questa passione tra loro.

“Io provo una forte timidezza ad aprirmi di fronte agli altri”, ha dichiarato Helena, con Signorini che ha fatto notare che è il contrario di Shaila. Il conduttore ha anche bacchettato la ballerina, dopo averla stroncata nelle scorse puntate sempre per lo stesso motivo:

“Te lo spiego con grande affetto, ma vederti sulla tavola della cucina con le gambe aperte con Lorenzo sopra, è volgare. Vorrei che tu capissi, perché ci piacete come coppia. Ma quella roba lì non è una cosa bella da vedere. Io sono open mind, ma vedere quella immagine che entra nelle case di tutti gli altri non è bello. Fateci una riflessione”

Dallo studio, intanto, ha dato il suo ok Cesara Buonamici a Helena e Javier. Beatrice Luzzi ha l’impressione che siano in cerca della combinazione e che non siano poi così naturali. L’opinionista non vede la Prestes distesa e radiante, tanto che le ha chiesto come sta davvero.

Grande Fratello: la crisi di Lorenzo Spolverato

Si è passati poi alla crisi di Lorenzo, che nella giornata di ieri ha ammesso, parlando con Shaila, che sta fingendo da due mesi. “Queste cavolo sono parole pesanti eh”, ha dichiarato Signorini. Il gieffino ha dichiarato di non stare bene. Spolverato stasera ha spiegato:

“Le ho dette in un momento down di ieri, non riesco a darti altre risposte. Con lei abbiamo avuto problemi… se io mi prendo il tempo, Shaila non riesce a rispettarlo. Io a volte voglio stare da solo. Lei era la seconda o terza volta che mi cercava. Sono in discesa, devo capire come tirarmi su. Non prendo in giro Shaila, assolutamente. Ora sono di nuovo felicissimo”

Alla fine, i due concorrenti si sono ritrovati e lei ha spiegato che è tutto a posto, sebbene inizialmente avesse preso male lo sfogo di lui. Il conduttore ha poi consigliato a entrambi di viversi tutto con più leggerezza.