GF, Helena già conosceva Lorenzo? Poi la discussione con Shaila

Nelle ultime ore si è diffuso un rumor secondo il quale due concorrenti di quest’edizione del Grande Fratello, nello specifico Lorenzo Spolverato e Helena Prestes, si fossero già conosciuti prima del loro ingresso nel reality show. A destare i sospetti sarebbero state alcune parole pronunciate dal gieffino in un video girato sul web dove lo si vedeva in compagnia di Giglio. Proprio il rapporto tra lui e la modella brasiliana è stato recentemente motivo di un’accesa discussione con Shaila Gatta, con la quale il ragazzo ha iniziato una storia all’interno della Casa.

Lorenzo e Helena si conoscevano da prima del Grande Fratello? Il video sospetto

Lorenzo Spolverato continua a far parlare di sé. Questa volta si è trovato al centro dell’attenzione non per il suo rapporto con Shaila Gatta bensì per quello con Helena Prestes. I due gieffini inizialmente sembravano essersi molto avvicinati, poi però lui aveva preferito proseguire la sua conoscenza con Gatta. Nelle ultime ore un video spuntato sul web ha portato alcuni fan del programma a pensare che, in realtà, lui e Prestes si conoscessero prima del loro ingresso all’interno della Casa Del Grande Fratello. A destare i sospetti sarebbero state alcune parole rivolte da Spolverato ad un altro concorrente, Giglio.

Nel video si vedono difatti i due mentre stanno conversando, ripresi dalle telecamere. Ad un certo punto, però, Lorenzo, forse perché resosi conto di essere ripreso, sembrerebbe cercare di spostarsi dall’inquadratura per chiedere sottovoce qualcosa a Giglio.

Di seguito la conversazione tra i due che ha scatenato le supposizioni:

L: “Tu sai qualcosa di più di me e Helena?”

G: “Che cosa?”

L: “Fuori.”

Quel “fuori” ha portato qualcuno a pensare che i due si fossero appunto conosciuti prima dell’ingresso nella Casa del Grande Fratello o che tra loro sia avvenuto comunque qualcosa fuori dal reality. Chiaramente si tratta di semplici supposizioni e le sue parole potrebbero aver avuto tutt’altro significato.

Intanto nelle ultime ore Lorenzo ha discusso con Shaila proprio a causa di Helena. L’ex velina, difatti, avrebbe cercato di avere un rapporto d’amicizia con Prestes scatenando una reazione da parte di Spolverato. Inoltre Gatta, durante un confronto con la modella brasiliana, si è sincerata che lei e Lorenzo non si conoscessero già da prima del Grande Fratello.