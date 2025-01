GF: Helena e Jessica surreali, la Casa sgama e Lorenzo sciopera

Sta accadendo di tutto al Grande Fratello, che ha creato un precedente con il televoto del ripescaggio per accontentare il pubblico. Eppure, sebbene proprio i telespettatori abbiano fatto una rivolta sul web per avere questa occasione, ci sono tante polemiche. D’altronde non è possibile accontentare proprio tutti. Intanto, la produzione ha deciso di agire e di chiedere proprio al pubblico di fare una scelta. La maggior parte dei telespettatori ha voluto questo ripescaggio, che riporterebbe in gioco Helena Prestes e Jessica Morlacchi. In particolare, tale decisione della trasmissione è arrivata proprio per l’eliminazione della modella brasiliana.

Gran parte del pubblico non ha accettato l’uscita di Helena, tanto da dare inizio a una rivolta sul web, arrivata oltreoceano, persino a New York. Così ieri sera Alfonso Signorini ha dato la possibilità agli ex concorrenti di rimettersi in gioco. Alla fine, sono finiti al televoto – che deciderà i quattro gieffini che rientreranno in gioco – Helena, Jessica, Iago Garcia, Federica Petagna, Eva Grimaldi e Michael Castorini. L’attenzione è puntata sui primi tre e in particolare sulle due ormai ex rivali. Sì, ex. Infatti, ora è possibile vedere la Prestes e la Morlacchi in versioni totalmente opposte.

Dopo l’occhiolino che ha fatto pensare, Helena e Jessica appaiono più amiche che mai. Nel Tugurio le due vecchie litiganti stanno facendo del loro meglio per andare d’accordo e tutto appare surreale per i telespettatori. Sono proprio loro, quelle che fino a qualche giorno fa si scontravano, tra lancio di bollitore e feroci insulti. Le loro rispettive eliminazioni hanno rappresentato l’amaro risultato di quella brutta lite.

Ed ecco che ora Helena e Jessica sono pronte a tornare in gioco, mostrandosi amiche. Nel Tugurio la Prestes insegna alla cantante romana a parlare il portoghese, tra risate e abbracci. Non solo, si stanno anche organizzando per fare uno scherzo agli altri concorrenti, raccontando di una finta litigata nel bagno. “Diciamo che poi ci siamo menate”, afferma la Morlacchi mentre ridacchia, con la modella brasiliana che consiglia qualche cambiamento nel racconto.

Grande Fratello: Stefania e Pamela capiscono tutto, Lorenzo fa sciopero

Mentre nel Tugurio c’è un’atmosfera surreale, nella Casa ci sono tensioni. Al GF alcuni gieffini stanno riflettendo su questo improvviso ripescaggio e c’è chi non è d’accordo. A parlare, intorno al tavolo, ci sono Stefania, Pamela, Chiara, Mariavittoria, Alfonso e Calvani. Le prime due si esprimono sulla questione e arrivano al punto. In particolare, fanno notare che dopo le uscite di Helena e Jessica, Beatrice Luzzi in studio le aveva bacchettate dicendo loro che avevano creato un danno al programma.

A questo punto, la Petrarolo è arrivata al punto: il cast presente nella Casa, senza le due concorrenti, non interessava particolarmente al pubblico. Pamela ha capito che gli ascolti televisivi sono crollati. Stefania, riflettendo, si dice certa del fatto che la gente sia rimasta scandalizzata dalle liti, ma che abbia seguito il tutto con interesse. “Dopo l’uscita di Helena e Jessica, non facevamo nulla di interessante. Dobbiamo accettarlo”, afferma la Orlando.

Pamela insiste sul fatto che il pubblico potrebbe essersi ribellato e che il GF potrebbe essersi ritrovato a dover procedere con un ripescaggio. Inoltre, ricorda che la produzione può modificare il regolamento durante il loro percorso. Nella stanza da letto, Javier Martinez e Zeudi Di Palma sono felici di questo ripescaggio, consapevoli che potrebbero presto ritrovare nella Casa Helena. La seconda fa notare che “nel contratto sta scritto” che potrebbe esserci un ripescaggio.

Javier crede che il ritorno di questi ex concorrenti può solo rendere le cose più interessanti nel gioco. “Non pensavo mi mancassi così tanto”, dichiara intanto il pallavolista quando riesce a parlare a distanza con Helena.

Nel frattempo, c’è chi vuole scioperare nella Casa, contro questo ripescaggio. Si tratta di Lorenzo Spolverato, il quale ha deciso di fare “sciopero” non andando in confessionale. Fino alla serata di ieri, quando ha accolto gli ex coinquilini nel Tugurio, il gieffino appariva felice, divertito e ironico. Invece, oggi ha tutt’altro umore. Lorenzo è furioso all’idea di ritrovarsi in giro per la Casa Helena e Iago. Ma sembra proprio che Spolverato, come anche altri concorrenti, devono accettare questo colpo di scena. Difficile per lui, però, sopportare il fatto che non basta la sua love story con Shaila Gatta per tenere in piedi questa già sfortunata edizione.