GF, Helena e Jessica: ”Ci vogliamo bene”, il retroscena di Chi

La guerra tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi è ormai protagonista indiscussa di questa edizione del Grande Fratello. Dopo il famoso bollitore gate e le offese che si sono lanciate, dopo la guerra che ha esasperato la casa e ha portato Jessica ad abbandonare e Helena a perdere il televoto, ora entrambe sono pronte a rientrare. In questi giorni sono nel tugurio in attesa del verdetto del pubblico, ma ai più attenti non è sfuggito un particolare: improvvisamente le due sono molto amiche! Che la loro sia tutta una strategia creata ad arte? Il magazine ”Chi” le ha intervistate insieme, rafforzando questa teoria.

Ormai i venti di guerra sembrano essersi attenuati tra le due regine della casa più spiata d’Italia, sono ben lontani i tempi in cui le due si offendevano quotidianamente con epiteti incresciosi e si lanciavano l’acqua. Sarà l’aria del tugurio ma Helena e Jessica ora vanno d’amore e d’accordo, insegnandosi a vicenda il portoghese e il dialetto romano. Dall’esperta di gossip Deianira Marzano arriva un esclusivo retroscena che anticipa l’intervista di ”Chi” che suggella questa nuova unione. I follower della Marzano hanno avvistato la Prestes e la Morlacchi a pranzo insieme, circondate da fotografi, sospetto no? Due arci-nemiche come loro che si trovano a pranzo insieme dopo atti di violenza che hanno sconvolto il destino del reality? Le loro parole a ”Chi” invece di smentire i dubbi, li alimentano.

Jessica ed Helena: mai state davvero nemiche? L’intervista

Jessica Morlacchi, che con spietata freddezza ha fatto di tutto per far uscire Helena Prestes dalla casa, mettendosi contro persino Alfonso Signorini e le opinioniste per il suo atteggiamento, ora ha cambiato idea. Con Helena va tutto bene, è tutto passato e si vogliono bene, dice lei a ”Chi”. Ma come tutto passato? Dopo la guerra che si sono fatte, è bastato un caffè insieme a far passare tutto? Forse non c’è mai stata davvero questa rivalità, come molti hanno notato durante il loro ultimo confronto. Quando le due concorrenti si sono viste in studio prima di litigare si sono fatte l’occhiolino. Qualcuno l’ha interpretato come un segnale d’accordo. La cantante romana, ex leader dei Gazosa, ha liquidato il bollitore gate come un momento di fragilità di Helena, nulla più.

Mi voleva prendere con il bollitore? Secondo me ovvio che mi voleva prendere, ma si sarebbe pentita. Perché, quando ci guardiamo e si calmano le acque, ci vogliamo bene. È un cucciolo di donna e siamo noi ad avere fragilità. Veniamo viste come due iene, ma siamo fragili.

Poi torna a parlare del suo rapporto con Luca Calvani, rivelando altri fatti intimi avvenuti tra lei e l’attore. Ma per lei Calvani ha sempre e solo recitato, ora che la sua faida con Helena è finita, la sua nuova vittima sembra essere Amanda Lecciso, che ha soprannominato ”La nuova gattamorta”.

Sotto le coperte? Hai voglia quello che succede. Di tutto, anche di trovarsi in situazioni imbarazzanti. Diciamo che Luca, quella famosa sera sotto le coperte, “si è preso cura di sé”, ha avuto un momento di relax solitario. Solo che ero accanto a lui e ho sentito tutto. Amanda è la nuova gatta morta, è la nuova Marina La Rosa e non ha finito di imitarla.

Infinite, quando il collega di ”Chi” ha chiesto loro se avrebbero voluto rientrare in casa, entrambe hanno risposto sì, ma a una condizione: rientrare insieme.

J:Sì, però non avrebbe senso da sola. Siamo state prese da un momento di grande rabbia con gesti forti, vorrei rientrare ma con Helena. Secondo me si riaccenderebbe una luce H: […] Ma certo che tornerei nella Casa e, vedendola così, tornerei anche con Jessica.

Morale della favola? Entrambe sono rientrate grazie al clamoroso ripescaggio, esattamente come avevano desiderato. Per molti, la loro guerra è stata studiata da autori e da loro stesse per portare hype al programma che diciamolo chiaramente, quest’anno non va molto bene negli ascolti. Chissà se nella casa, quando rientreranno, qualcuno metterà in dubbio la loro nuova ritrovata amicizia.