GF, Helena ancora contro Shaila, volano parole grosse: ci risiamo!

Che tra Helena Prestes e Shaila Gatta non scorra troppo buon sangue è cosa nota ormai da parecchio tempo. Nelle ultime ore le due protagoniste del Grande Fratello hanno dato un’ulteriore conferma a riguardo. C’è stata difatti un’ennesima discussione tra la modella brasiliana e l’ex velina all’interno della Casa. Tra le due sarebbero volate alcune parole grosse. Scopriamo meglio che cosa si sono dette nello specifico e per quale motivo è scoppiata la lite.

Ogni anno all’interno della Casa del Grande Fratello si vengono a creare diverse dinamiche tra i concorrenti. Come in ogni reality nascono simpatie ed antipatie, in alcuni casi anche storie d’amore. Chi quest’anno proprio non sembra aver legato sono Helena Prestes e Shaila Gatta. Entrambe le ragazze hanno mostrato interesse per lo stesso coinquilino, ovvero Lorenzo Spolverato. Quest’ultimo aveva iniziato una conoscenza con la modella brasiliana, tuttavia ha infine scelto l’ex velina iniziando una storia con lei. Motivo dell’ultima lite tra le due gieffine non è stato tuttavia Lorenzo. A dare inizio alla discussione sarebbero difatti state alcune parole riportate da Mariavittoria a Shaila.

In particolare Minghetti, stando a quanto riportato da Biccy, avrebbe riferito a Gatta che i loro fan club avrebbero voluto che lei e Prestes diventassero amiche e creassero un’alleanza. Le sue parole hanno indispettito Shaila, la quale ha rivelato di non sapere nulla dell’esistenza di questi fan club a differenza di Helena. Ha poi deciso di affrontare la modella brasiliana, definendola una persona gelosa. A quel punto Prestes ha avuto una reazione piccata e tra le due è scoppiata un’accesa discussione.

Di seguito quanto replicato da Helena a Shaila:

Tu non hai bisogno di provare gelosia per me. A me non importa se stai con Lorenzo, io non provo più nulla per lui. […] Io bugiarda? Tu lo sei e sei stata molto volgare in puntata! Sì sei stata molto volgare e basta. Sì, sei stata cafona. Poi a casa c’è gente che guarda, io non vorrei che i bambini facessero quelle cose. Io penso a mio nipote. Sono modi di fare brutti.

Il riferimento della modella brasiliana è ad alcuni gesti scaramantici compiuti dall’ex velina nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda su Canale 5 martedì sera, come mimare le corna con le mani e grattarsi in alcune parti del corpo. Proprio di questi gesti Gatta avrebbe successivamente parlato anche con il gruppo delle Non E’ La Rai in seguito alla lite con la Prestes. In particolare avrebbe sottolineato come la modella brasiliana dapprima cercava di esserle amica e poi le avrebbe dato della cafona.

Chissà quando finirà la faida tra le due. Non resta che aspettare le prossime puntate per il Grande Fratello per scoprire come andrà a finire la questione.