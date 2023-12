GF Heidi ‘pugnalata’. Ira della madre su Ciro Petrone

Dopo mesi dall’uscita di Heidi Baci dalla Casa del Grande Fratello, sui social, sua madre, Lajla Kamata, ha parlato per la prima volta. La ragazza aveva abbandonato proprio perché la famiglia non stava più bene nel vederla in Casa “sopraffatta” dagli atteggiamenti di Massimiliano Varrese.

Dopo la visita del padre, in Casa, e l’abbandono di Heidi, la madre è sempre rimasta in silenzio, ma questa volta ha deciso di dire la sua e si è rivolta direttamente a Ciro Petrone.

“Sono la mamma di Heidi. Io non ho mai commentato, non mi sono mai esposta perché non mi piace. A questo punto scrivo per la prima volta la mia opinione su di te Ciro. Tu sei uno di quelli che non ha mai ascoltato davvero Heidi convincendola giorno e notte su una storia inesistente. Heidi si fidava di te, ti voleva veramente bene e tu l’hai pugnalata alle spalle. Spero che non ti ritorni tutto il male che le hai fatto indietro perché il karma esiste. Buona vita!!“

Questo commento è arrivato dopo un altro episodio che ha lasciato molto perplessi i telespettatori. Ciro e Angelica Baraldi hanno mandato un aereo di sostegno alla coppia di Mirk0 Brunetti e Perla Vatiero. Hanno definito il loro un “amore vero“, facendo un dispetto a Greta Rossetti. Infatti, molti utenti si sono chiesti come mai i due ex concorrenti avessero speso dei soldi per lanciare un messaggio del genere e inserirsi in una storia che non li riguarda.

La più dura nei suoi confronti è stata, però, Lajla. Ritiene che Petrone abbia preso in giro la figlia e non l’abbia realmente aiutata quando ne aveva bisogno, sostenendo Massimiliano e i suoi comportamenti spesso esagerati. Secondo la madre, Heidi “è stata pugnalata alle spalle“.

Heidi e l’opinione su Massimiliano Varrese

Dopo l’abbandono del programma, la Baci è tornata più volte sull’argomento ed ha sottolineato come Varrese “le ha rovinato l’esperienza al GF”. In quella situazione, la ragazza ha trovato davvero poche persone dalla sua parte. Tra queste una è stata Beatrice Luzzi che è andata contro tutta la Casa per sottolineare quanto Massimiliano abbia superato il limite nei confronti della giovane. Da fuori, Heidi sta sostenendo molto Beatrice e continua ad evidenziare come Varrese si stia comportando male anche nei suoi confronti.

Nel frattempo, sul web si continua a insistere per la squalifica dell’attore che persiste nell’avere atteggiamenti molto duri nei confronti della Luzzi. Secondo gli utenti, se venisse preso un provvedimento serio si “rivendicherebbe anche Heidi“.