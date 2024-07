GF, guerra tra Mirko e Sergio: riaperto il capitolo rissa, c’entra Greta

Il Grande Fratello è finito da mesi ma i suoi concorrenti non sembrano mollare l’osso. Stavolta sembra riaprirsi il capitolo sulla famosa rissa alla festa per la fine del reality, i protagonisti sono tornati ad attaccarsi a vicenda.

Nonostante non si vedano e non si parlino da mesi, Mirko Brunetti e Sergio D’Ottavi hanno ricominciato a tirarsi delle frecciate molto poco velate. La ragione? Brutte parole spese nei confronti di Greta, ex di Mirko e fidanzata di Sergio che avevano fatto infuriare quest’ultimo. Ma tutto sembra essere nato da un fraintendimento di Mirko a delle storie di Amedeo Venza, che non avevano niente a che vedere con questa situazione. Cerchiamo di fare chiarezza.

Riaperto il capitolo rissa al post Grande Fratello: tutti contro tutti

Intanto vediamo di rinfrescarvi la memoria su come erano andate le cose durante questa famosa rissa, ancora avvolta dal mistero (potete trovare tutto il resoconto cliccando qui). In poche parole, Mirko e Sergio erano finiti alle mani perché Mirko aveva frainteso le parole di Sergio, che imprecando per un drink versato aveva esclamato ”Por** Pu**ana”, mentre il Brunetti aveva capito che l’offesa fosse riferita alla sua fidanzata, la vincitrice Perla Vatiero. La cosa era presto degenerata quando poi Mirko aveva ribattuto offendendo Greta Rossetti, sua ex conosciuta a Temptation Island, e oggi fidanzata di Sergio, dandole della escort. Ecco, oggi questo capitolo si è riaperto a distanza di mesi. Tutto è iniziato da alcune storie dell’esperto di gossip Amedeo Venza, in cui se la prendeva con alcuni vip e commentava la vicenda frecciate di Fedez a Chiara Ferragni. Mirko evidentemente ha pensato che fossero riferite a lui e ha attaccato Venza sul suo Instagram. L’ex concorrente di Temptation Island e Grande Fratello se l’è presa con il gossipparo, dicendo che il suo non è gossip ma solo cattiveria.

Ferito nell’orgoglio, Amedeo Venza ha contrattaccato, dicendo che se dobbiamo parlare di cattiveria, bisogna parlare del comportamento di Mirko alla famosa festa. Amedeo ha poi cancellato le storie in cui rivelava cosa fosse successo, dicendo di non voler dare visibilità a Mirko. Ma a fare luce sui fatti sono arrivati gli altri protagonisti, Sergio e Greta. I due fidanzati, tornati da poco insieme dopo una breve crisi hanno confermato le offese di Mirko nei confronti della ragazza. Vi lasciamo le storie Instagram in cui hanno detto la loro opinione. Entrambi hanno ribadito le ragioni per la rissa, ossia le offese a Greta, ma non hanno intenzione di voler tornare a parlarne, dopo mesi. L’unico che sembra volerne parlare è Mirko Brunetti!