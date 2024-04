GF, Greta shock: ‘Sergio mi chiama come la sua ex’

Guai in paradiso per i Sergetti? Durante una diretta su Instagram Greta si lascia andare ad una rivelazione che sconvolge i loro fan.

Domenica non molto impegnata per Greta e Sergio che giusto ieri hanno festeggiato il mesiversario dal loro primo bacio : la coppia è andata a pranzo a casa di lei dove mamma Marcella ha cucinato per loro e complice la noia pomeridiana, Greta ha deciso di iniziare una diretta Instagram dal profilo della madre.

Tutto bene fino a un certo punto, hanno risposto alle classiche domande del tipo ‘con chi vi frequentate della Casa?’ o ‘C’è qualcuno che ancora non sentite?’, poi Greta vede una domanda succulenta e coglie l’occasione per togliersi un sassolino da una scarpa.

Qualcuno le chiede: quali sono i difetti di Sergio?

Greta ha sparato a zero:

Sergio è molto testardo, vuole sempre avere ragione lui. E poi ha un brutto vizio: mi chiama sempre con il nome della sua ex. Quando discutiamo mi chiama sempre come lei.

Poi si rivolge ai follower nella diretta chiedendo che cosa dovrebbe fare in questi casi.

Inutile dire che ci sono rimasti tutti male, Greta ha ricevuto tutta la solidarietà da parte degli spettatori, qualcuno le ha detto che succede e che non deve farci caso, qualcun altro invece, inviperito, ha suggerito a Greta di lasciarlo, asserendo che Sergio in realtà non sia così innamorato di lei, se ancora pensa alla ex.

Chi è la ex di Sergio? La reazione del surfista alle accuse di Greta

Sergio ha parlato della sua relazione precedente a Greta nella casa del Grande Fratello.

Cercando di mantenere la privacy della donna in questione, ha però rivelato qualche piccolo frammento.

La ex in questione, che Sergio farebbe fatica a dimenticare, è Cristina Bertolini, di professione biologa, più grande di lui di un bel po’ di anni.

I due si sarebbero legati in matrimonio (ebbene sì, Sergio sarebbe stato sposato, ma si pensa si tratti di un matrimonio più spirituale che legale) per almeno una decina d’anni, durante i quali Sergio avrebbe cresciuto le bambine di lei, conosciute quando erano piccoline e ora sono due adolescenti.

Non si sa molto altro, se non che questa donna è stata una importante componente della vita di Sergio, al punto che usa il suo nome per rivolgersi alla sua attuale fidanzata.

E come ha reagito Sergio a questa accusa? Niente, non si è mosso di una virgola, no comment.

Anzi, si è alzato e ha detto a Greta di sbrigarsi perché dovevano andare a comprare mobili per la casa.

C’è aria di convivenza? Greta riuscirà a staccarsi dalla gonna di Marcella e andare a stare con Sergio al Circeo?

D’Ottavi sembra aver appeso la tavola da surf al chiodo ormai.

Chissà però se questa rivelazione choc di Greta porterà qualche nuvolone ad oscurare il sereno?