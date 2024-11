GF, Greta Rossetti su Federica: “Ambigua”. Il web non ci sta

Ieri sera, sabato 23 novembre, nel corso della puntata del Grande Fratello, Federica Petagna è stata una delle protagoniste assolute. In effetti la gieffina nelle ultime settimane si è letteralmente trovata tra due fuochi, Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi, e la difficoltà di scegliere con chi stare sembrava per lei insormontabile.

Poche ore fa però, dopo mille tentennamenti e indecisioni, l’estetista partenopea pare essere arrivata a una conclusione e ha quindi comunicato quale è stata la sua scelta. La Petagna ha infatti posto la parola fine alla frequentazione con Stefano Tediosi, per potersi dedicare a pieno a recuperare il rapporto con il suo ex fidanzato Alfonso D’Apice, con il quale ultimamente dice di aver ritrovato una grande complicità. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene e si può dire che si sia trattato dell’ennesimo caso in cui due fidanzati che, dopo essersi persi in seguito all’esperienza a Temptation Island, sono ritornati sui proprio passi e hanno deciso di darsi una seconda possibilità.

C’è però chi non è della stessa idea e lo ha dimostrato proprio ieri sera durante la diretta: si tratta di Greta Rossetti, ex gieffina ed ex tentatrice di Temptation Island, che ha partecipato al programma condotto da Alfonso Signorini solo lo scorso anno. La maggior parte dei telespettatori si ricorderà di lei per il fatto di essere stata protagonista di uno dei triangoli amorosi più celebri della storia del Grande Fratello: quello formato da lei, Mirko Brunetti e Perla Vatiero.

Ciao che ha sollevato un vero e proprio polverone sul web è stato il fatto che la Rossetti, solo poche ore fa, abbia deciso di pubblicare una serie di stories sul suo profilo Instagram nelle quali ha letteralmente attaccato la Petagna per la decisione presa e per il comportamento tenuto nelle ultime settimane.

Greta Rossetti vs Federica Petagna

“A mio avviso, a primo impatto, ho detto: ‘Povero Stefano!’. Questa ragazza la trovo ambigua, indecifrabile. Alfonso povero, è scontato, è ovvio e lo sanno tutti. Però non lo so, ho visto qualche spezzone sui social: non mi piace, trovo che non sia umile, trovo che per lei sia tutto scontato, che le sia dovuto tutto. Non mi piace proprio, stra-mega bocciata”, ha affermato Greta Rossetti in una delle stores pubblicate nel corso della serata di ieri, durante la diretta del grande Fratello, parlando di Federica Petagna e la sua decisione di ricostruire un rapporto con il suo ex fidanzato.

“A vedere questa puntata, a mio avviso lei ha fatto una scelta televisiva, per avere consensi, perché magari ha subito un po’ fuori. Per questo mi dispiace sia per Alfonso che per Stefano. Non mi sembra vera. Apro e chiudo: a mio avviso non è realmente ciò che vuole, quindi fossi in Alfonso e Stefano scapperei a gambe levate! Non mi interessa sapere dietro cosa c’è, perché come vi ho detto conosco ben poco, però è così”, ha poi continuato, dicendo la sua sulla scelta della Petagna e sulle possibili motivazioni.

A molti però questo commento è suonato più come una sorta di riferimento autobiografico e una frecciatina diretta a Mirko Brunetti che, solo l’anno scorso e nello stesso frangente, si comportò allo stesso modo della Petagna, scegliendo di tornare insieme a Perla, la sua ex fidanzata, piuttosto che continuare la frequentazione con Greta, ex tentatrice conosciuta durante la permanenza a Temptation Island.

Le reazioni del web

Proprio per questo gli utenti del web si sono letteralmente scagliati contro la Rossetti, accusandola di avercela ancora con Mirko Brunetti per averla lasciata, preferendo Perla Vatiero a lei. In effetti la dinamica che si è consumata poche ore fa su Canale 5 sembra essere una copia esatta di quanto successe quando a essere protagonisti del trio amoroso erano proprio Brunetti, Greta e Perla.

“Domanda: perché tutta questa voglia di analisi da vera giocatrice non è uscita fuori anche l’anno scorso invece di passare per quella che voleva rimanere sempre fuori dalle dinamiche, mandando oltretutto altre persone a parlare per lei?”, ha scritto un utente di X, ex Twitter, ripubblicando le stories nelle quali la Rossetti parla di Federica Petagna.

“Palese frecciata rivolta a M!”, “Palese frecciatina, dai qua nessuno è fesso“ e “Sta parlando la pura e la vera per eccellenza”, sono solo alcuni dei commenti lasciati dagli utenti sotto al sopracitato post di X.