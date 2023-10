GF, Greta: “Perla dentro la Casa con Mirko? Ecco come reagirei”

Meno di una settimana fa, Mirko Brunetti ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello. Nel corso dell’estate, Mirko ha avuto modo di farsi conoscere per la partecipazione alla nuova edizione di Temptation Island e per l’intricato triangolo formato con l’ex fidanzata Perla Vatiero e la tentatrice Greta Rossetti. Dopo una storia lunga cinque anni, Perla e Mirko sono usciti dal programma separati e lui ha iniziato una relazione con Greta. Quella che sembrava essere inizialmente una storia d’amore da favola, però, ha ben presto mostrato i primi segni di crisi. A seguito di un incontro (a loro detta casuale) tra Perla e Mirko durante la Milano Fashion Week, Greta è andata su tutte le furie e la frequentazione tra i due è entrata in una pausa.

In realtà, a provocare un’ennesima frattura nel loro rapporto sarebbe stato anche un messaggio scambiato tra Perla e Mirko, di cui Greta è venuta a conoscenza solo successivamente. Interrogato da Alfonso Signorini, Brunetti ha spiegato che si trattava solamente di un messaggio lavorativo e di averlo nascosto alla fidanzata solamente per non generare ulteriori liti. Ma, come ha fatto esattamente l’influencer a scoprire questi scambi tra gli ex? Da quando Mirko è entrato in Casa, Greta è molto attiva commentando il tutto sul suo profilo Instagram. E, rispondendo alle domande ricevute dai suoi seguaci, ha proprio spiegato la storia dietro questo ‘messaggio incriminato‘:

Come ho fatto? Ricordatevi che le bugie hanno le gambe corte e prima o poi si scoprono. Ve lo dico sempre e come consiglio. Non raccontate mai bugie perché prima o dopo escono. E quando il karma decide di girare, anche se non vuoi e sei bravissimo a nasconderla, esce. In quel momento era a mio favore e me l’ha stampata in faccia. Tra l’altro anche in un modo molto semplice. Non era un messaggio chissà che, ma nemmeno di lavoro. Che poi… se è un messaggio di lavoro, perché cancelli tutti gli altri e ne cancelli solo uno?

Greta svela come ha scoperto del messaggio tra Mirko e Greta #GrandeFratello pic.twitter.com/Aa0lTasOJq — disagiotv (@disagio_tv) October 21, 2023

Insomma, questa conversazione non è proprio andata giù a Greta e la sua gelosia sarebbe stato uno dei motivi di questo momento di riflessione per coppia. E, proprio durante questa pausa, Mirko ha accettato di entrare dentro la Casa più spiata d’Italia, nascondendo questa decisione alla fidanzata. L’influencer, infatti, ha appreso della notizia tramite alcuni articoli e non sapeva assolutamente che colui che dovrebbe ancora essere il suo ragazzo sarebbe andato via.

Nonostante non si parlino da diversi giorni, entrambi hanno ammesso di essere ancora innamorati l’uno dell’altro e di non considerare ancora chiusa la loro storia. Alla luce di quanto emerso, però, c’è chi parla di un possibile ingresso di Perla nella Casa, per poter smuovere un po’ la situazione. Sempre sul suo profilo Instagram, Greta ha confessato quale sarebbe la sua reazione ad un possibile confronto tra i due o, addirittura, all’entrata di Perla come concorrente:

Ragazzi, ormai mi aspetto di tutto. Tengo conto di qualsiasi cosa. Non è assolutamente un problema, anzi. Sono risposte in più per me.

Greta risponde a chi le chiede se Perla entrerà nella Casa del GF #GrandeFratello pic.twitter.com/fBbf507vm3 — disagiotv (@disagio_tv) October 21, 2023

Dunque, da fuori, Greta sta osservando bene la situazione, per cercare di capire se continuare o meno con questa storia. Chiaramente, si tratta solamente di ipotesi e, al momento, non si sa se Perla o Greta saranno coinvolte o meno nel percorso di Mirko al Grande Fratello.