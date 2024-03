GF, Greta parla di nuovo di Michele Morrone: “Tutto fumo…” (video)

Greta Rossetti torna a parlare di Michele Morrone. Ma, si proceda con ordine. Il momento più discusso dell’ultima puntata del Grande Fratello è stato sicuramente l’incontro tra Greta e sua madre, Marcella Bonifacio. Com’è noto, la donna non ha mai approvato il legame tra la figlia e Sergio D’Ottavi. Sui social, lei e suo figlio, John Rossetti, si sono spesso espressi contro il gieffino, definendolo un manipolatore che si starebbe approfittando di Greta. D’altro canto, entrambi hanno dichiarato di preferire Vittorio Menozzi per l’ex tentatrice, con il quale aveva ugualmente stretto un forte rapporto. Ad ogni modo, negli ultimi giorni tra Sergio e Greta è scattato il tanto atteso bacio, diventando una coppia a tutti gli effetti.

Per questo, Marcella ha avuto un confronto con Greta, in cui ha dichiarato di essersi sempre preoccupata molto per la figlia, ma di essere felice di vederla serena. A seguito della puntata, la Rossetti ha commentato l’incontro in camera da letto con Anita Olivieri, Alessio Falsone e Sergio D’Ottavi. Sebbene la gieffina abbia dichiarato di non voler dare ascolto a pareri esterni, ha spiegato di comprendere da un certo punto di vista l’apprensione della madre. Questo perché Greta, negli anni, ha sempre fatto conoscere i suoi ex alla sua famiglia dopo solo pochi giorni di frequentazione.

Avendola vista soffrire, capisce la preoccupazione di sua mamma riguardo il freschissimo flirt con Sergio. Al che, Greta avrebbe poi tirato in ballo il suo famoso ex Michele Morrone. Dentro la Casa più spiata d’Italia, l’ex tentatrice ha raccontato già della frequentazione con l’attore. Tuttavia, questa volta, si sarebbe lasciata andare più in profondità, svelando dettagli inediti del loro rapporto. Ecco cos’ha detto:

Mia mamma non è che non vuole che io segua il mio cuore, ma sbagliavo a portare tutti i ragazzi da lei. Sì in passato li ho portati tutti a casa, anche dopo cinque giorni di frequentazione. Lui? Quello che mi ha fatto più male tra gli ex. Male in che senso? Ah no, sotto quel lato era tutto fumo e niente arrosto. Non faccio nomi, non so se lo conoscete.

Insomma, Greta non si è risparmiata e avrebbe addirittura parlato dell’intimità con il protagonista di “365 giorni”. L’influencer non ha fatto direttamente il suo nome. Ma, quando un’incuriosita Anita le ha chiesto se stesse parlando di “quello famoso, dei film, che adesso canta pure”, la Rossetti ha risposto: “Sì è lui. Ma basta, non commentiamo oltre che poi qui mi chiamano in confessionale. Comunque su di lui ricordo una cosa. Appena sono tornata a casa mia mamma mi ha chiesto ‘e quindi com’è?’ E io ‘mamma è peloso!’. Proprio così le ho detto”.

Dunque, il tentativo di restare sul vago di Greta non è andato a buon fine, dato che la descrizione fatta da Anita sembra corrispondere proprio a quella dell’attore e cantante, Michele Morrone. Stando al settimanale Chi, quest’ultimo si era infastidito parecchio quando Greta parlò per la prima volta della loro relazione al Grande Fratello. A questo punto, chissà come prenderà quest’ulteriore, seppur velata, rivelazione.