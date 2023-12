GF, Greta vuota il sacco su Morrone: la reazione dell’attore

Greta Rossetti al Grande Fratello ha raccontato di aver avuto una frequentazione con Michele Morrone. Ma questo scoop, dato dall’ex tentatrice, sembra che abbia infastidito l’attore.

Durante una conversazione con Rosy e Anita, la Rossetti ha rivelato di aver conosciuto Morrone quando era ancora fidanzata, per questo non è successo nulla. Tra i due però c’è stata sin da subito molta attrazione e complicità tanto che lui le avrebbe chiesto di partire insieme per gli Stati Uniti. La frequentazione sarebbe finita proprio a causa di questa partenza.

Morrone, da sempre molto attento alla privacy e non amante del gossip, si sarebbe infastidito per le rivelazioni fatte da Greta. La ragazza ha raccontato anche che lo ha presentato a sua madre.

“La prima cena insieme l’abbiamo fatta al kebab, sono scesa e ho pagato io i panini. Poi l’ho portato a conoscere a mia madre e lui era super imbarazzato. mentre lui era giù in giardino con mia mamma io sono salita, mi sono messa il pigiama sopra i vestiti e ho fatto una videochiamata con il mio ex ragazzo. però per rispetto quella serata tra me e Michele non c’è stato nulla. Ero ancora fidanzata e non me la sentivo“.

Secondo il settimanale Chi, Morrone non ha voluto rilasciare delle dichiarazioni a proposito, per confermare o meno la versione di Greta, ma sarebbe molto infastidito.

Le confessioni sul padre

Nella stessa sera delle rivelazioni su Morrone, Greta ha raccontato a Federico Massaro anche del rapporto con il padre e di cosa gli è successo.

La Rossetti ha lasciato intendere che il padre è stato per un periodo in carcere poiché “ha dovuto pagare dei grossi errori commessi“. Ha ammesso che per la famiglia è stato un periodo molto duro da affrontare. Greta ha confessato che aveva paura di entrare nella Casa a causa dei pregiudizi nei suoi confronti e anche perché sapeva che la storia sul padre sarebbe uscita fuori. Nonostante ciò, è stato proprio lui a convincerla a fare questa esperienza per farsi conoscere meglio.

La fine della storia con Mirko

Nell’ultima puntata, quella del 16 dicembre, Mirko Brunetti ha deciso di lasciare definitivamente Greta. La ragazza aveva detto in Casa, dopo la sua uscita e dopo il confronto con Perla, di essere ancora innamorata dell’ex e che quindi voleva un ultimo confronto per capire quali fossero i suoi sentimenti.

A sorpresa, Mirko ha deciso di chiudere definitivamente la storia anche con lei e di prendersi del tempo per stare da solo. La decisione ha fatto stare molto male Greta che però è pronta a guardare avanti ed ha già buttato l’occhio su alcuni inquilini come Vittorio e Massimiliano.