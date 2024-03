GF, Greta: “Grazie a Perla e Mirko sono cambiata”. Quanta retorica

A Verissimo si è iniziato a parlare di Greta Rossetti facendo riferimento all’amicizia iniziata con Perla Vatiero per caso. Mirko di ghiaccio, non avrebbe mai pensato che le due arrivassero a costruire un rapporto del genere. L’ex tentatrice ha deciso però che non cancellerà il tatuaggio fatto con Brunetti.

Il ragazzo, prima di uscire dallo studio, l’ha ringraziata, seppur fosse molto teso per la situazione creatasi. Da una parte deve a lei il fatto di essersi ritrovato con Perla, dall’altra questo rapporto nato sembra che non gli piaccia particolarmente. Ma la Rossetti è molto contenta di ciò che è successo e fa il tifo per la coppia, anche se risulta un po’ ipocrita.

“Non mi sono sentita usata da Mirko e Perla, credevo di amare lui ma poi con l’andare del tempo ho scoperto che era più un bisogno perché mi ha aiutato tanto e lui è stato quel raggio di sole che mi ha dato spensieratezza: é stato un bisogno reciproco che avevamo l’uno dell’altra. Ho sofferto ma più per i sensi di colpa, perché ho sempre creduto nel loro amore, ma ho sbagliato tanto. Passavo sempre dalla parte del torto ma ho sempre visto il loro amore“

E a proposito del tatuaggio Greta ha detto: “Il grazie che mi ha fatto Mirko mi riempie il cuore. non so se cancellerò il tatuaggio, in quel momento ci ho creduto, lui è stato la mia cura, quindi potrei tenerlo, capirò con il tempo“.

Fino a qualche mese fa tutti abbiamo assistito ai grandi dolori di Greta per i comportamenti di Mirko. I due si professavano molto innamorati, tanto appunto da farsi un tatuaggio insieme dopo poche settimane. Ma sembra che il programma abbia cambiato totalmente i loro sentimenti e la Rossetti è tornata ad essere parte esterna della coppia. Non solo, ora fa il tifo per loro. Una vicenda alquanto surreale e sicuramente poco credibile.

La consapevolezza di Greta e il perdono verso il papà

La Rossetti, come più volte aveva detto dentro la Casa, si è riscoperta ed ora ha più consapevolezza verso il percorso che vuole intraprendere e la donna che vuole essere. Infatti ritiene di essere cresciuta molto in questi mesi. La prima cosa che però è riuscita a fare è stato il perdono verso il padre che è stato arrestato quando lei aveva solo 9 anni.

“Io dietro ho una storia di sofferenza riscoperta grazie al Grande Fratello. Io sono entrata per conoscermi, avevo tanti mostri nell’armadio. Per cercare di buttarli via evitavo di parlarne per non dispiacere la mamma, vedermi soffrire l’avrebbe a sua volta fatta soffrire di più. Dovrò fare un grande percorso con papà. Lui è in una situazione un po’ complicata perché ha fatto degli sbagli e li sta pagando e il nostro rapporto è andato sgretolandosi. Mio padre è stato portato via di forza quando avevo 9 anni. Quella è una scena che vorrei togliere dalla testa. Questa sofferenza ho cercato di colmarla dandola a loro, perché ero tutto tranne che forte. Lì dentro per la prima volta ho pensato a me“.

L’amore per Sergio

Poi è entrato Sergio D’Ottavi. Il giovane è molto felice del percorso che ha fatto la sua fidanzata e spera che possa sempre migliorare. Lei gli è grata per la pazienza che ha avuto nei suoi confronti.

Nonostante il suo amore sembri ostacolato dalla madre di Greta, Marcella, nessuna menzione nei suoi riguardi. Silvia ha volutamente evitato l’argomento, seppur abbia messo sempre bocca su ogni singola azione della figlia. Magari la conduttrice non le ha voluto dare la visibilità che cerca disperatamente da mesi. Non ha parlato nemmeno di Josh Rossetti che la sera prima della registrazione aveva tentato di picchiare Massimiliano Varrese.