GF: Greta entra in casa. Non sfugge il commento di Perla

Nella puntata del 6 novembre del Grande Fratello abbiamo assistito alla riappacificazione tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti. L’ex tentatrice è entrata nella Casa, il giorno del suo compleanno, inizialmente per un confronto con Angelica Baraldi. Poi le è stata data la possibilità di rivedere Mirko e i due si sono riappacificati.

Ma non è passata inosservata la reazione di Perla Vatiero che in una live Instagram ha commentato l’accaduto. Prima, però, ha postato due stories, con frecciatine rivolte al suo ex.

“Ha proprio ragione il Direttore Signorini: non esistono più gli uomini di una volta e meritano le donne di oggi”

La ragazza ha fatto anche apprezzamenti a Riccardo, il fidanzato di Angelica, entrato in casa a sostenerla: “In tutto questo Riccardo, il fidanzato di Angelica, dà speranze al genere maschile, be positive!”

Perla è rimasta sorpresa dalla scena che abbiamo visto in tv, in cui Greta ha inveito contro Angelica dandole della gattamorta per aver ballato con Mirko. In live ha dunque commentato la vicenda: “Greta contro Angelica? Qualcosa doveva fare dai. Mentre il ragazzo di Angelica ha detto parole top. Riccardo delle parole più giuste non le poteva utilizzare“. E sul riavvicinamento tra il suo ex e la tentatrice ha detto: “Hanno fatto pace i due, sì ho visto, perché ho le spalle larghe. In questo senso sono diventata abbastanza fredda. Se sono ancora innamorata di lui? No. Caratterialmente forse io ero troppo per lui. Mi soffriva probabilmente“.

Perla entrerà dentro la Casa del Grande Fratello?

Perla ha anche rivelato che lei, a differenza di Greta, pur essendo stata contattata dalla redazione del programma, ha deciso di rifiutare un confronto con Mirko.

“Dalla produzione mi hanno contattata, ma ho detto di no. Ragazzi il mio no è relativo ad andare a Roma per fare questi confronti. Quindi non mi vedrete per nessun confronto. Ne ho rifiutati due, li trovo inutili e senza senso. La differenza tra me e altre è che io li ho rifiutati. Se entrerò da concorrente? Non so nulla. Se fare la concorrente? I confronti li ho rifiutati, ma se mi dicono entra e fai la concorrente è diverso“

La ragazza non nega quindi la possibilità di partecipare al reality. Anche perché, a prescindere dalla presenza dell’ex, sarebbe una grande opportunità per lei. Poi ha aggiunto ciò che pensa della situazione tra Mirko e Greta.

“Io che lo conosco bene vi posso dire se si sveglierà e capirà che lei lo sta usando per visibilità? Oddio che domandone mi fate. Posso dire che quello che è adesso non è Mirko con cui sono stata. O meglio, Mirko nel quotidiano della casa in tanti piccoli atteggiamenti lo riconosco, ma in altre cose per nulla“

Il confronto tra Greta, Angelica e Mirko

Inizialmente Greta ha avuto un confronto molto acceso con Angelica. Quest’ultima è stata accusata di “provarci spudoratamente” con il ragazzo. Anzi, l’ex tentatrice ha rincarato la dose, sostenendo che il comportamento della Baraldi era dovuto al fatto che fosse in nomination e avesse paura di uscire.

In molti hanno sostenuto che l’atteggiamento di Greta è stato aggressivo e spropositato. Quando i due si sono rivisti inizialmente sono stati molto freddi. Il ragazzo non ha per niente apprezzato l’incursione della sua fidanzata fatta in questo modo. Poi, spinti da Alfonso Signorini, i due si sono riabbracciati e baciati. Il conduttore ha chiesto al ragazzo se volesse uscire con Greta, ma lui ha preferito continuare il suo percorso nella Casa. Lei lo aspetterà fuori.