GF, gli inquilini vanno in spa e Beatrice torna in lacrime: il motivo

Oggi, mercoledì 17 gennaio, è successo un evento unico al Grande Fratello: il programma ha concesso ad alcuni inquilini di uscire dalla Casa. Nel pomeriggio, gli inquilini “originali” del reality, ovvero quelli entrati lo scorso settembre, sono stati radunati in tugurio. Una volta lì, sono stati sorpresi con una scritta sul led, in cui veniva annunciata la possibilità di poter passare un pomeriggio rilassante al di fuori delle mura di Cinecittà, senza però svelare loro la meta. Dopodiché, il led si è aperto e i concorrenti sono magicamente spariti. Nel frattempo, lo stesso comunicato è stato pubblicato anche sui social ufficiali del Grande Fratello, così da rendere la notizia nota a tutto il pubblico affezionato al reality:

Dopo quattro lunghi mesi di “resistenza” nella Casa, ha deciso di premiare Anita, Beatrice, Fiordaliso, Giuseppe, Grecia, Letizia, Massimiliano, Paolo, Rosy e Vittorio, regalando loro un pomeriggio di assoluto relax. Dove saranno diretti?

Dopo poco, sono stati diffusi alcuni video dei ragazzi intenti a godersi un pomeriggio rilassante in quella che sembrava essere a tutti gli effetti la piscina di una spa. Dunque, a seguito di quattro lunghi mesi, il Grande Fratello ha deciso di far svagare gli inquilini, così da ricaricare le energie per i prossimi mesi del programma. Si tratta di una novità assoluta per il reality, che ha scatenato molte polemiche. Diversi utenti, infatti, hanno contestato questa scelta, considerandola ingiusta nei confronti del pubblico. Il vero senso del programma è quello di seguire persone che dovrebbero essere totalmente isolate dal mondo esterno, oltre a quello di poterle “sorvegliare” durante le 24 ore della giornata.

I concorrenti risucchiati da un buco nero e trasportati in un universo alternativo dove il gf sarà composto da automi e cyborg #grandefratello pic.twitter.com/GGciLYA45G — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) January 17, 2024

Tuttavia, in questo modo, alcuni inquilini hanno avuto la possibilità di stare senza telecamere per un intero pomeriggio, permettendo loro di avere conversazioni che rimarranno ignote a tutti i telespettatori. Inoltre, in tanti si sono chiesti come mai non sia stato fatto lo stesso “regalo” anche ai concorrenti delle ultime edizioni del GF che, proprio come quest’anno, hanno dovuto trascorrere ben 6 mesi all’interno della Casa.

Beatrice Luzzi torna in Casa in lacrime: cos’è successo

Ad ogni modo, dopo poche ore, i concorrenti sono tornati in Casa, riunendosi con il resto dei loro coinquilini. Un rientro non proprio felice, soprattutto per Beatrice Luzzi. L’attrice è prima scoppiata in lacrime e, successivamente, si è scusata con la sua famiglia dicendo queste parole: “Vorrei fare un appello alla mia famiglia e scusarmi enormemente per non essere stati con voi ed essere uscita fuori a fare una cosa in cui non avevo voce in capito, scusatemi. Mi dispiace tanto”. Ma, cos’è successo esattamente?

lei si è svegliata piangendo perché oggi tumulavano il padre dico io solo oggi si poteva fare sta spa? o almeno non obbligare lei a farla ma tutto bene pic.twitter.com/j69HGjstWw — letteralmente alla frutta (@teresanna__) January 17, 2024

A quanto pare, proprio oggi è stato stato il giorno della tumulazione del padre, scomparso lo scorso 3 gennaio. Per questo motivo, Beatrice aveva chiesto al GF di non prendere parte alla giornata in spa. Tuttavia, sembra che gli autori non le abbiano dato possibilità di scelta. La notizia si è prontamente diffusa sui social, scatenando una valanga di critiche contro il programma per la mancanza di sensibilità mostrata nei confronti della Luzzi.

In tutto ciò, è necessario sottolineare che la dinamica dietro questa vicenda non è nota, quindi non è chiaro l’effettivo motivo per il quale, presumibilmente, Beatrice sia stata obbligata a trascorrere la giornata in spa insieme al resto dei concorrenti.