GF, Giselda vs Greta: “Dov’è tuo padre?”. Rossetti replica e sbotta

Giselda Torresan fuori controllo. Nonostante siano passati mesi dalla sua uscita dal Grande Fratello, l’influencer sportiva sembra serbare ancora rancore per alcuni dei suoi ex coinquilini. Il tutto ha avuto inizio pochi giorni fa, quando Amedeo Venza ha svelato un dettaglio inedito della festa post GF celebrata ormai ben quattro mesi fa. Stando a quanto rivelato dall’esperto di gossip, durante il party, Mirko Brunetti si sarebbe rivolto con termini decisamente poco eleganti verso le donne presenti, tra cui anche la sua ex fidanzata Greta Rossetti. Questa versione è stata poi confermata dall’attuale ragazzo di Greta, Sergio D’Ottavi.

Tuttavia, Giselda Torresan sostiene che nulla di tutto ciò sia mai successo. Secondo l’ex gieffina, la musica era talmente alta che risulta impossibile che Sergio o gli altri presenti abbiano potuto sentire determinate parole pronunciate da Mirko. Da lì, Sergio ha attaccato la veneta, scrivendo questo tweet: “A me l’aria di montagna ha sempre fatto bene. Ma ovviamente salendo troppo ad alta quota l’ossigeno viene a mancare e si va in stato confusionale, pronunciando frasi sconnesse. Ci sta!”.

Ebbene, queste parole non sono andate affatto giù a Giselda, che ha iniziato a sfogarsi su Twitter con una serie di post a dir poco fuori luogo. L’ex gieffina ha iniziato a rispondere a raffica ai fan dei “Sergetti” (la coppia formata da Sergio e Greta), pubblicando più volte il comunicato fatto da Sergio qualche settimana fa in cui annunciava la fine della storia d’amore con Greta e l’accusava di averlo tradito. Poco fa, infatti, la coppia si era lasciata, con tanto di accuse e show sui social.

Peccato che, dopo neanche 24 ore, sono stati avvistati di nuovo insieme, come se nulla fosse successo. Da allora, i due sono stati spesso avvistati insieme, senza però mostrarsi apertamente sui rispettivi social. Ad ogni modo, dopo essere stata attaccata dai fan dei Sergetti, Giselda è sbottata rivolgendo degli insulti pesanti all’ex tentatrice:

Il padre di Greta Rossetti, infatti, è stato quattro anni in carcere dopo aver vissuto un periodo buio a causa del crollo della sua azienda. Stando ai racconti dell’influencer, i due non hanno un grande rapporto ad oggi, avendo ancora molte questioni passate da risolvere. Si tratta di un argomento molto delicato per l’ex gieffina, che ha deciso quindi di rispondere a tono a Giselda con queste parole:

Mio padre non c’è, è vero. Ma ciò non ti autorizza ad usare questo fatto contro di me. Pagare le tasse e rispettare la legge non fanno di te una persona migliore. Ti giustifichi dicendo che facciamo del male agli altri, quindi è giusto farlo anche a noi. Ma ricordati che da quanto sono entrata in quella casa, non ho mai fatto del male a nessuno. Continuate a dipingermi come la carnefice per errori che non ho commesso. Sputate odio su di me da mesi senza fondamento in maniera totalmente gratuita con l’unico motivo. L’invidia! Io ho sofferto in silenzio senza disturbare nessuno. Ora basta, non site miei fan, statemi alla larga, preferisco non avere fan piuttosto che avere dei fanatici come voi. Mettetevi l’anima in pace, io esisto e per fortuna per voi non do fastidio a nessuno. Restatene in montagna perché ragazza fai tanto la buona ma non hai sensibilità.