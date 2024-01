GF, Garibaldi ‘vittima’ di Perla e Greta? Si parla di un subdolo piano

L’idea che Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello possa essere finito ‘vittima’ di un piano che vede protagoniste le due ex fidanzate di Mirko Brunetti si sta facendo forte. In queste ultime ore, si parla di un avvertimento fatto da Anita Olivieri al gieffino calabrese. Il comportamento di Perla Vatiero e Greta Rossetti tenuto con Giuseppe sta insospettendo parecchio, soprattutto dopo gli interventi del loro ex fidanzato.

Mirko è intervenuto più volte in diretta, dallo studio di Canale 5, per smontare Garibaldi. Brunetti ha fatto delle pesanti insinuazioni sul gieffino, precisando che non si tratta di gelosia. Infatti, la stessa Perla è convinta di questo, visto che l’ex fidanzato saprebbe che Giuseppe non corrisponde al suo prototipo di uomo. Detto ciò, la Vatiero ha continuato a stare vicina al gieffino calabrese, sicura che da parte sua non ci sia malizia.

Proprio Perla ha preso spesso le difese di Garibaldi quando Mirko ha lanciato degli attacchi. Ma ecco che Anita Olivieri ha iniziato ad avere dei dubbi sulla Vatiero e su Greta al GF. Ebbene, come ritengono anche vari telespettatori, a insospettire è il fatto che Perla faccia di tutto pur di cercare le attenzioni di Giuseppe, soprattutto dopo gli interventi di Brunetti.

Qualcuno ritiene che questo faccia parte di una strategia: far passare Garibaldi come quello che sta usando una strategia con Perla e Greta. In realtà, a detta di questi telespettatori, sarebbe l’esatto contrario. Nelle scorse ore la Vatiero si è avvicinata a Giuseppe, raggiungendolo nel letto.

Garibaldi, per evitare fraintendimenti, ha deciso di allontanarsi. Ma non è finita qui, perché Perla si è di nuovo infilata nel letto di Giuseppe e, questa volta, insieme a Greta Rossetti. Infatti, le immagini mostrano le due ex partecipanti di Temptation Island alla destra e alla sinistra di Garibaldi mentre si rilassano.

Come mai c’è tutta voglia di stare vicine a Giuseppe proprio nel letto, sotto le coperte proprio dopo gli avvertimenti di Mirko? Tali mosse stanno facendo insospettire vari telespettatori e non solo. Infatti, anche Anita Olivieri nella Casa di Cinecittà ha iniziato ad avere dei dubbi vedendo le due coinquiline fare di tutto pur di stare così vicine al gieffino.

Non appena Greta e Perla hanno lasciato il letto di Garibaldi, Anita ha svelato quali sono i suoi sospetti. In particolare, la Oliveri ha cercato di mettere in guardia il suo amico, per cui nutre un enorme affetto. Anita ha iniziato a pensare, in questi giorni, che le due stiano cercando di creare delle situazioni compromettenti per mettere Garibaldi in difficoltà.

Anita ha consigliato a Giuseppe di usare la testa con Perla e Greta, aggiungendo: “Io lo dico per te, poi vedi tu. Ovviamente non c’entri niente”. Tale consiglio ha portato Garibaldi a riflettere sulla questione, tanto che poi ha preferito invitare a giocare a carte Sergio D’Ottavi, anziché Perla.