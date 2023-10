GF: Garibaldi e l’ultima carta su Luzzi, ma è Anita a sconvolgere

Nei giorni scorsi, al Grande Fratello 2023, Giuseppe Garibaldi si è lasciato andare a una serie di attacchi nei confronti di Beatrice Luzzi. Ma ecco che in queste ore, il gieffino calabrese cambia nuovamente rotta e sembra volersi riavvicinare all’attrice. Ciò accade in vista del televoto, che stasera verrà chiuso e che lo vede protagonista. Più di una volta, Giuseppe ha espresso il suo timore di finire in nomination dopo gli scontri avvenuti con Beatrice. Pertanto, molti telespettatori credono che questa sia una nuova mossa per rimediare agli errori ed evitare di uscire dai giochi. Sarà davvero così? Nel frattempo, la reazione di Anita Olivieri fa discutere.

Facendo il punto della situazione, mentre Massimiliano Varrese continua a illudersi dopo lo spiazzante commento di Alfonso Signorini sul televoto, Garibaldi teme il peggio. Il gieffino ha paura di uscire, questo è chiaro. E, in effetti, sia lui che l’attore stanno rischiando parecchio al televoto. Dopo aver minacciato di essere pronto a rovinare il percorso della Luzzi se uscirà dai giochi, Garibaldi fa una particolare ammissione.

“È una sensazione strana, non vi nego che sento la mancanza”, così Giuseppe al GF dichiara che Beatrice gli manca. A detta di molti telespettatori, tale confessione non arriva a caso qualche ora prima della chiusura del televoto che lo vede tra i protagonisti. I gieffini ormai sono consapevoli del fatto che i risultati del televoto dipendono molto dalla Luzzi, amatissima fuori dalla Casa di Cinecittà dai telespettatori. Sebbene la maggior parte del pubblico si sia fatto questa opinione, c’è da dire che Giuseppe potrebbe essersi davvero affezionato a Beatrice.

Ancora una volta, a generare polemiche è però Anita Olivieri. Quest’ultima, sentendo l’amico provato perché sente la mancanza di Beatrice, si lascia andare a delle dichiarazioni discutibili:

“Ma per carità, tu senti la mancanza fisica parliamoci chiaro. Senti la mancanza per noia Poi esci da qua e dopo due settimane che sei pieno, non te ne può fregare di meno, ma non ci prendiamo in giro. Te ne arrivano 4 che sono la metà di Samira e tu caschi come chiunque, va bene non c’è niente di male. Però non ci prendiamo in giro. Tu hai gli ormoni a palla, non senti la mancanza. Tutti hanno dei lati positivi però dai non mi fare parlare…”

Rosy Chin ha sostenuto la versione di Anita, ritenendo che Garibaldi sentirebbe la mancanza della Luzzi solo per noia. Non solo, la cuoca consiglia all’amico di non provare nuovamente ad avere un contatto con Beatrice: “Altrimenti mi rimbambisci nuovamente”. Non resta ora che attendere per scoprire cosa accadrà nel corso della nuova puntata del GF del 30 ottobre 2023.

Stasera verrà chiuso il televoto e uno tra Garibaldi, Varrese, Luzzi, Grecia Colmenares e Valentina sarà definitivamente eliminato dal reality show di Canale 5.