GF, Garibaldi dice no al Festival di Venezia: il motivo, giusto così

Anche quest’anno è arrivato uno degli eventi più attesi nel mondo del cinema e dello spettacolo, ovvero l’81esima Mostra del Cinema di Venezia. Per l’occasione, nel capoluogo veneto sono arrivate alcune delle star più importanti del mondo, chiamate per presentare i loro progetti cinematografici. Nei giorni scorsi, hanno sfilato sul tappeto rosso personaggi del calibro di Tim Burton, Monica Bellucci, Pierfrancesco Favino, Angelina Jolie, George Clooney, Nicole Kidman, Brad Pitt e tanti altri. Insieme a loro, è ormai tradizione vedere anche influencer e content creator alla manifestazione, una consuetudine che suscita sempre numerose polemiche.

Tra i nomi delle star del web che hanno già calcato il red carpet di Venezia ci sono Giulia De Lellis, Alessia Lanza, Andrea Zelletta, Natalia Paragoni, Beatrice Valli, Marco Fantini, e Giulia Salemi, solo per citarne alcuni. La loro presenza è da sempre controversa, poiché molti si chiedono da anni cosa abbiano a che fare gli influencer con un evento dedicato al cinema. D’altro canto, c’è chi li difende, osservando che chiunque accetterebbe l’invito a partecipare al Festival se fosse al loro posto. Inoltre, alcuni fanno notare come la loro presenza sia spesso legata ad impegni professionali, come sponsorizzazioni e altre collaborazioni. A tal proposito, un personaggio emerso nell’ultimo anno ha espresso una posizione particolare su questo dilemma.

Si tratta di Giuseppe Garibaldi, protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello. Garibaldi faceva parte dei “nip” del reality dato che, prima di partecipare, lavorava come bidello e barman. Nel giro di un anno, la sua vita è completamente cambiata, diventando un volto conosciuto per molti italiani. Proprio per questo, come spesso accada per gli ex gieffini, anche lui era stato contattato per sfilare al Festival di Venezia. Tuttavia, Giuseppe ha deciso di rifiutare l’offerta per una ragione che ha messo molti d’accordo:

Oggi pomeriggio dovevo essere sul red carpet del Festival di Venezia. Mi avevano chiamato a inizio agosto. Però, dopo aver visto i vari personaggi che hanno sfilato sul tappeto rosso, ho pensato “ma chi sono io per andare lì?”. Un po’ il rammarico di non essere andato c’è. Magari un giorno ci andrà con altre qualità, come attore. Chi lo sa.

Garibaldi, quindi, non si è ritenuto adatto per una manifestazione del genere e ha preferito restare a casa. La sua scelta è stata molto apprezzata dagli utenti social, stanchi di vedere determinati personaggi sul tappeto rosso. Tuttavia, alcuni lo hanno criticato, definendolo un “paravento” e sostenendo che abbia raccontato di essere stato invitato solo per fare bella figura. Va detto, però, che Giuseppe non è propriamente un influencer, poiché, oltre ad aver partecipato al Grande Fratello, non lavora nel mondo dello spettacolo. Pertanto, è anche giusto fare una distinzione tra lui ed altri volti del web come Giulia Salemi o Giulia De Lellis.